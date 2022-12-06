Новосибирская область ищет средства для погашения дефицита в 3,5 млрд рублей

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило о намерении получить 3,5 млрд рублей заемных средств для погашения долга и (или) дефицита бюджета. Соответствующие тендеры появились на сайте «ЕИС.Госзакупки» 5 декабря.

Начальная цена каждого контракта на предоставление кредита установлена в размере 63,75 млн рублей.

В 7 закупках по 500 млн рублей говорится, что средства берутся в займ на 548 дней. Процентная ставка установлена в соответствие с нормативно-правовыми актами России, а именно из расчета ключевой ставки Центрального банка и надбавки, установленной контрактом. Надбавка не должна превышать более одного процента в год.

Областное правительство оставляет за собой возможность досрочного погашения кредитов без уведомления об этом банка.

В сентябре 2022 года аукционы на предоставление кредита министерству выиграло ПАО «Промсвязьбанк», осенью 2021 года — ПАО «Сбербанк России».

Напомним, что ранее стало известно, что бюджет Красноярского края стал одним из самых пострадавших от стране — в регионе резко сократились налоговые поступления после окончания пандемии.