«Нам останется только подметать дворы и заниматься освещением улиц»: мэр Новосибирска выступил перед руководителями муниципалитетов

В Новосибирске сейчас проходит XXXV Общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и конференция руководителей муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока (АСДГ). Основным вопросом, на котором заострили внимание участники мероприятия, стал вопрос распределения полномочий между муниципалитетом и субъектом федерации.

На проходящем в Новосибирске собрании АСДГ участие принимают представители 58 сибирских и дальневосточных городов, в том числе из Хабаровска, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Абакана, Братска, Красноярска, Омска, Мирнинского района, Улан-Удэ, Комсомольска-на-Амуре, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Дудинки. Выступивший с докладом мэр Новосибирска Анатолий Локоть остановился на проблеме перераспределения сфер ответственности, что, по его словам, зачастую приводит к нарушению разумного баланса между местными интересами и интересами органов государственной власти. Так, мэр выступил против передачи сферы образования на уровень субъекта федерации, как это ранее было со здравоохранением.

«В результате такой оптимизации в сфере здравоохранения качественных изменений в системе охраны здоровья не произошло. Очередей меньше не стало, проблема кадров не решена, качество обслуживания вызывает массовые нарекания, — перечислил замечания Анатолий Локоть. — Аналогичная ситуация может сложиться в связи с предлагаемой реформой в образовании. Инициатива по передаче школ с местного на региональный уровень – пожалуй, самое спорное решение за последнее время», — продолжил глава муниципалитета, отметив, что такие меры могут помочь улучшить условия обучения дотационным городам, но не Новосибирску.

В выступлении Анатолий Локоть подчеркнул, что образование – самая большая статья расходов в бюджете Новосибирска – 57 %. «Функционирование школ невозможно рассматривать без расходов на строительство дорог и тротуаров, содержание зданий и их ремонт, организацию питания и т.д. Если забрать у городов эти полномочия, то нам останется только подметать дворы и заниматься освещением улиц. Поэтому Новосибирск выступает однозначно против образовательной «сверхцентрализации», — сказал о позиции городских властей мэр.

Подверг критике Локоть и то, что у города отсутствуют полномочия в промышленной политике. По его словам, недопустимо отстранять городскую власть от вопросов в этой сфере, учитывая, что Новосибирск считается научной столицей России.

«Считаю, что крупным городам, таким как Новосибирск, городам-миллионникам нужно добавить полномочий, поддержать их стремление к самостоятельности, укреплять бюджетную политику на местном уровне. Крупные города должны выступать драйвером развития территорий, обладать особым статусом в системе местного самоуправления. Возможно выделение их в отдельную группу муниципальных образований с расширенным кругом полномочий, дополнительными источниками доходов и иным взглядом на межбюджетные отношения», – завершил свое выступление мэр Анатолий Локоть.

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