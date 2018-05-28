Простота, масштаб и надежность – что нужно крупному бизнесу от «облаков»

 
Коммерческий директор по направлению B2B Сибирского филиала «ВымпелКома» ВИКТОР КОЧЕТОВ

Тема развития «облачных» технологий остается актуальной уже далеко не первый год, но пространства для роста еще достаточно – в прошлом месяце свой IaaS-проект для бизнеса представил «Билайн». Предварительные итоги «тестового» месяца специально для «КС» подвел коммерческий директор по направлению B2B Сибирского филиала «ВымпелКома» ВИКТОР КОЧЕТОВ.

Начнем с крупного

— Насколько сегодня востребованы «облачные» сервисы и, конкретно, аренда инфраструктуры, как у нас, так и в мире?

— Если посмотреть на мировую практику, облачные хранилища и сервисы, глубоко вошли в современную жизнь и бизнес активно их использует. Благодарить за это нужно компанию Amazon, мирового лидера облачный решений, они много лет продвигали данный продукт по всему миру. На российском рынке мы тоже видим востребованность в облачных услугах и поэтому сами приняли решение идти туда. 12 апреля – в знаменательную дату для российского общества – мы дали старт своему продукту, который получил название BeeCLOUD, на его разработку ушло около полутора лет.

— Создавая свое «облако», на какой образ клиента вы ориентировались?

— В первую очередь BeeCLOUD рассчитан на крупный бизнес, в работе которого ведущую роль играет оперативная работа с данными: разработчиков программного обеспечения, крупные интернет-магазины, ритейлерские сети, производственные компании… Вообще каких-то ограничений по области применения мы не ставили, еще на этапе разработки старались максимально учитывать все отрасли экономики. И сейчас, когда наш продукт уже вышел на рынок, и к нам пошла обратная связь, мы понимаем, что не ошиблись, рассчитывая на многоотраслевое использование.

— Многие разработчики выпускают продукты, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, а вы решили пойти своим путем?

— То, что BeeCLOUD пока рассчитан на крупный бизнес, не говорит о том, что мы не планируем унифицировать его и для МСБ сегмента. Уже сейчас мы разрабатываем на его базе коробочный продукт, который будет легко применим под ту или иную отрасль в малом и среднем бизнесе.

— Что можно ожидать от этого продукта? И что хотят видеть ваши клиенты от него?

— Пока конкретно о том, что будет входить в «коробку», говорить рано – проект еще на стадии разработки и его релиз должен состояться во втором полугодии. У нас есть определенные ориентиры: это должен быть удобный и максимально простой в использовании коробочный продукт, не требующий квалификации в ИТ-сфере. Мы четко осознаем эту цель, исходя из наших уже имеющихся проектов. Например, год назад мы запустили «Мобильное предприятие» и, исходя из отзывов и пожеланий тех, кто им пользовался, составили кое-какое представление. Мы понимаем, что малому и среднему бизнесу нужна простота, удобство и применимость к конкретной отрасли и модели. Это мы и учитываем при разработке. Для клиента может быть важно, чтобы в готовом решении было определенное количество лицензий Windows, определенный объем серверной мощности, возможность резервирования определенный объем, исходя из структуры бизнеса, масштабирование по минимальным и максимальным нагрузкам в автоматическом режиме. И главное, чтобы сам клиент не ломал этими вопросами голову, чтобы эти преднастройки были готовы уже в техническом решении.

Стройка начинается с фундамента

— Выбирая модель продукта, почему вы остановились именно на аренде инфраструктуры (IaaS), если для клиента, как вы говорите, важны лицензии, и.т.д.?

— Инфраструктура – фундамент любой системы. Я смотрю на статистику по обращениям со всех регионов, и у большинства крупных клиентов запросы достаточно схожие: чаще всего требуется серверные мощности для переноса системы с физических серверов, либо резервное копирование. Крупному бизнесу, как правило, не приходится создавать ИТ-систему с нуля, им нужен новый фундамент, куда можно будет перенести уже существующую конструкции. И мы пошли им навстречу – в BeeCLOUD клиент может взять свое программное обеспечение или вообще создать образ системы, перекинуть с локального сервера в «облако» – и все это без отрыва от работы, никто даже не заметит разницы.

— Сейчас на рынке очень много «облачных» предложений для бизнеса – почему, как вы думаете, клиент предпочтет ваш вариант?

— Первое, на что я бы обратил внимание, смотря на продукт глазами клиента – это интерфейс. Мы постарались сделать его максимально комфортным как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Второй плюс – автомасштабирование, где счетчик оплаты рассчитывает стоимость, исходя из ежечасного потребления ресурса. Третий – надежность нашего ЦОДа, который соответствует всем нормам как в законодательном плане, так и в техническом. Он сертифицирован по уровню Tier-3, это максимальный уровень сертифицирования.

Утром мощности – вечером деньги

— Пока продукт для малого бизнеса не поступил в продажу – есть ли у BeeCLOUD какие-то минимальные и максимальные нормы по обороту, по используемым ресурсам?

— Общие цифры минимума и максимума вряд ли можно назвать, у каждого клиента свои запросы и свои задачи. Кому-то нужно резервное копирование своих данных на случай выхода из строя сервера, кто-то хочет полностью их перенести для оптимизации расходов. Это очень важно – любой бизнес постоянно растет и развивается, со временем «вырастая» из  своих серверов и хранилищ данных, ему регулярно требуется расширение инфраструктуры. «Облачные» технологии избавляют его от CAPEX, крупных разовых трат, которые, возможно, приходится вынимать из оборота – они переводятся в OPEX или оперативные регулярные расходы. Мы еще на старте даем возможность потенциальному клиенту рассчитать все расходы с помощью нашего калькулятора, где он указывает цель, запросы и в автоматическом режиме получает расчет месячной абонентской платы. Плюс, как я уже говорил, в BeeCLOUD включено автомасштабирование в обе стороне, где потребляемые ресурсы подсчитываются каждый час.

— То есть у вашего продукта оплата не ежемесячная, а почасовая? И расчет происходит уже после оказания услуги, а не до нее?

— Не совсем. Да, сейчас система оплаты настроена так, что клиент сначала пользуется, а потом платит. Фактически счет выставляется в конце месяца, но стоимость потребленных мощностей фиксируется ежечасно и отображается в реальном времени. Уже на входе клиент видит примерные расчетные параметры и ориентируется на них.

— Получается, что один из основных адресатов BeeCLOUD – предприятия и магазины с сезонными скачками нагрузки?

— Совершенно верно. В разных отраслях есть разные периоды активности: акции, распродажи, сезонные всплески интереса – все это значительно поднимает нагрузку на сбор, обработку и хранение данных. В «облачном» решении у клиента больше нет потребности в физическом резервировании на серверах, где плановая нагрузка составляет 30-35% от имеющихся ресурсов. Остальные 65-70% практически всегда простаивают и используются только в пиковый период. В BeeCLOUD клиент платит ровно столько, сколько использует. То есть, если у клиента на несколько часов резко возросла нагрузка, он увеличит запрос, заплатит за эти 5 часов немного больше, а потом нагрузка упадет и, соответственно, оплата вернется на прежний уровень.

— Какие компании уже проявили интерес к новому продукту?

— Приятно сказать о том, что в Сибири и Дальнем Востоке уже немало клиентов не только посмотрели материалы в виде презентаций, но и заинтересовались его применимостью для себя. На данный момент двадцать три компании тестируют BeeCLOUD в режиме реального времени и есть как минимум один клиент из Новосибирска, который уже запустил его в коммерческую эксплуатацию. Сейчас пока еще не так много коммерческих пользователей, с учетом того, что бесплатный тестовый период длится 30 дней, а продукт, как мы помним, заработал 12 апреля. Но уже в ближайшие недели клиенты из тестирования начнут переходить на коммерческие услуги.

— Если клиент BeeCLOUD уже работает с «Билайном» – по мобильной связи, интернету или как-то еще – предполагается ли какая-то синергия продуктов или цен?

— В корпоративном секторе единой тарифной сетки «для всех» фактически нет – для каждого клиента стоимость и набор услуг рассчитываются индивидуально. Хотя, конечно, есть и публичные решения. Но вы правильно спросили – если наш клиент пользуется мобильной связью «Билайна» или работает конвергентными решениями, мы готовы индивидуально подойти к расчету стоимости для них.

Заблокируй меня, если сможешь

– Некоторое время назад у «облаков» была репутация ненадежного решения – многим казалось, что если оборвется связь, случится пожар в ЦОДе, вся работа пойдет прахом. Потом этот миф развеялся, но недавно началась война Роскомнадзора с Telegram, где под удар попали многие непричастные интернет-компании. Есть ли риск для облачных решений попасть под горячую руку государственных контролеров – пусть даже случайно?

Коммерческий директор по направлению B2B Сибирского филиала «ВымпелКома» ВИКТОР КОЧЕТОВ— Ответ, мне кажется, лежит на поверхности. Почему блокируются те или иные сервисы? Основная причина в том, что сервера, на которых размещена информация, относящаяся к персональным данным, размещаются не на территории России. То есть, по закону  они не могут работать в нашей стране. Тот же Amazon, мировой лидер «облачных» решений, чьи серверы расположены в США, не может работать в России из-за того самого 152-ФЗ. Нам же беспокоиться нечего – мы построили собственный центр обработки данных в городе Ярославле на площади свыше 2 тысяч квадратных метров. Все данные хранятся на территории России, как постановил закон. Что касается о технической надежности, мы, создавая наш ЦОД, использовали продукцию лучших мировых брендов, в частности Hewlett-Packard, для устойчивости энергоснабжения проложили несколько резервных линий, современные системы климат-контроля, собственные каналы связи, обеспечивающие максимально быстрый отклик.

Благодаря им, кстати, мы сумели довести время обработки заявки до нескольких минут – именно столько требуется BeeCLOUD на создание новой виртуальной машины. Никто из наших коллег не может такого предложить – в этом я убедился лично. Время для бизнеса, как правило, ценнее денег – и мы помогаем сберечь и его тоже.

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