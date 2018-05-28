Тема развития «облачных» технологий остается актуальной уже далеко не первый год, но пространства для роста еще достаточно – в прошлом месяце свой IaaS-проект для бизнеса представил «Билайн». Предварительные итоги «тестового» месяца специально для «КС» подвел коммерческий директор по направлению B2B Сибирского филиала «ВымпелКома» ВИКТОР КОЧЕТОВ.

Начнем с крупного

— Насколько сегодня востребованы «облачные» сервисы и, конкретно, аренда инфраструктуры, как у нас, так и в мире?

— Если посмотреть на мировую практику, облачные хранилища и сервисы, глубоко вошли в современную жизнь и бизнес активно их использует. Благодарить за это нужно компанию Amazon, мирового лидера облачный решений, они много лет продвигали данный продукт по всему миру. На российском рынке мы тоже видим востребованность в облачных услугах и поэтому сами приняли решение идти туда. 12 апреля – в знаменательную дату для российского общества – мы дали старт своему продукту, который получил название BeeCLOUD, на его разработку ушло около полутора лет.

— Создавая свое «облако», на какой образ клиента вы ориентировались?

— В первую очередь BeeCLOUD рассчитан на крупный бизнес, в работе которого ведущую роль играет оперативная работа с данными: разработчиков программного обеспечения, крупные интернет-магазины, ритейлерские сети, производственные компании… Вообще каких-то ограничений по области применения мы не ставили, еще на этапе разработки старались максимально учитывать все отрасли экономики. И сейчас, когда наш продукт уже вышел на рынок, и к нам пошла обратная связь, мы понимаем, что не ошиблись, рассчитывая на многоотраслевое использование.

— Многие разработчики выпускают продукты, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса, а вы решили пойти своим путем?

— То, что BeeCLOUD пока рассчитан на крупный бизнес, не говорит о том, что мы не планируем унифицировать его и для МСБ сегмента. Уже сейчас мы разрабатываем на его базе коробочный продукт, который будет легко применим под ту или иную отрасль в малом и среднем бизнесе.

— Что можно ожидать от этого продукта? И что хотят видеть ваши клиенты от него?

— Пока конкретно о том, что будет входить в «коробку», говорить рано – проект еще на стадии разработки и его релиз должен состояться во втором полугодии. У нас есть определенные ориентиры: это должен быть удобный и максимально простой в использовании коробочный продукт, не требующий квалификации в ИТ-сфере. Мы четко осознаем эту цель, исходя из наших уже имеющихся проектов. Например, год назад мы запустили «Мобильное предприятие» и, исходя из отзывов и пожеланий тех, кто им пользовался, составили кое-какое представление. Мы понимаем, что малому и среднему бизнесу нужна простота, удобство и применимость к конкретной отрасли и модели. Это мы и учитываем при разработке. Для клиента может быть важно, чтобы в готовом решении было определенное количество лицензий Windows, определенный объем серверной мощности, возможность резервирования определенный объем, исходя из структуры бизнеса, масштабирование по минимальным и максимальным нагрузкам в автоматическом режиме. И главное, чтобы сам клиент не ломал этими вопросами голову, чтобы эти преднастройки были готовы уже в техническом решении.

Стройка начинается с фундамента

— Выбирая модель продукта, почему вы остановились именно на аренде инфраструктуры (IaaS), если для клиента, как вы говорите, важны лицензии, и.т.д.?

— Инфраструктура – фундамент любой системы. Я смотрю на статистику по обращениям со всех регионов, и у большинства крупных клиентов запросы достаточно схожие: чаще всего требуется серверные мощности для переноса системы с физических серверов, либо резервное копирование. Крупному бизнесу, как правило, не приходится создавать ИТ-систему с нуля, им нужен новый фундамент, куда можно будет перенести уже существующую конструкции. И мы пошли им навстречу – в BeeCLOUD клиент может взять свое программное обеспечение или вообще создать образ системы, перекинуть с локального сервера в «облако» – и все это без отрыва от работы, никто даже не заметит разницы.

— Сейчас на рынке очень много «облачных» предложений для бизнеса – почему, как вы думаете, клиент предпочтет ваш вариант?

— Первое, на что я бы обратил внимание, смотря на продукт глазами клиента – это интерфейс. Мы постарались сделать его максимально комфортным как для начинающих, так и для продвинутых пользователей. Второй плюс – автомасштабирование, где счетчик оплаты рассчитывает стоимость, исходя из ежечасного потребления ресурса. Третий – надежность нашего ЦОДа, который соответствует всем нормам как в законодательном плане, так и в техническом. Он сертифицирован по уровню Tier-3, это максимальный уровень сертифицирования.

Утром мощности – вечером деньги

— Пока продукт для малого бизнеса не поступил в продажу – есть ли у BeeCLOUD какие-то минимальные и максимальные нормы по обороту, по используемым ресурсам?

— Общие цифры минимума и максимума вряд ли можно назвать, у каждого клиента свои запросы и свои задачи. Кому-то нужно резервное копирование своих данных на случай выхода из строя сервера, кто-то хочет полностью их перенести для оптимизации расходов. Это очень важно – любой бизнес постоянно растет и развивается, со временем «вырастая» из своих серверов и хранилищ данных, ему регулярно требуется расширение инфраструктуры. «Облачные» технологии избавляют его от CAPEX, крупных разовых трат, которые, возможно, приходится вынимать из оборота – они переводятся в OPEX или оперативные регулярные расходы. Мы еще на старте даем возможность потенциальному клиенту рассчитать все расходы с помощью нашего калькулятора, где он указывает цель, запросы и в автоматическом режиме получает расчет месячной абонентской платы. Плюс, как я уже говорил, в BeeCLOUD включено автомасштабирование в обе стороне, где потребляемые ресурсы подсчитываются каждый час.

— То есть у вашего продукта оплата не ежемесячная, а почасовая? И расчет происходит уже после оказания услуги, а не до нее?

— Не совсем. Да, сейчас система оплаты настроена так, что клиент сначала пользуется, а потом платит. Фактически счет выставляется в конце месяца, но стоимость потребленных мощностей фиксируется ежечасно и отображается в реальном времени. Уже на входе клиент видит примерные расчетные параметры и ориентируется на них.

— Получается, что один из основных адресатов BeeCLOUD – предприятия и магазины с сезонными скачками нагрузки?

— Совершенно верно. В разных отраслях есть разные периоды активности: акции, распродажи, сезонные всплески интереса – все это значительно поднимает нагрузку на сбор, обработку и хранение данных. В «облачном» решении у клиента больше нет потребности в физическом резервировании на серверах, где плановая нагрузка составляет 30-35% от имеющихся ресурсов. Остальные 65-70% практически всегда простаивают и используются только в пиковый период. В BeeCLOUD клиент платит ровно столько, сколько использует. То есть, если у клиента на несколько часов резко возросла нагрузка, он увеличит запрос, заплатит за эти 5 часов немного больше, а потом нагрузка упадет и, соответственно, оплата вернется на прежний уровень.

— Какие компании уже проявили интерес к новому продукту?

— Приятно сказать о том, что в Сибири и Дальнем Востоке уже немало клиентов не только посмотрели материалы в виде презентаций, но и заинтересовались его применимостью для себя. На данный момент двадцать три компании тестируют BeeCLOUD в режиме реального времени и есть как минимум один клиент из Новосибирска, который уже запустил его в коммерческую эксплуатацию. Сейчас пока еще не так много коммерческих пользователей, с учетом того, что бесплатный тестовый период длится 30 дней, а продукт, как мы помним, заработал 12 апреля. Но уже в ближайшие недели клиенты из тестирования начнут переходить на коммерческие услуги.

— Если клиент BeeCLOUD уже работает с «Билайном» – по мобильной связи, интернету или как-то еще – предполагается ли какая-то синергия продуктов или цен?

— В корпоративном секторе единой тарифной сетки «для всех» фактически нет – для каждого клиента стоимость и набор услуг рассчитываются индивидуально. Хотя, конечно, есть и публичные решения. Но вы правильно спросили – если наш клиент пользуется мобильной связью «Билайна» или работает конвергентными решениями, мы готовы индивидуально подойти к расчету стоимости для них.

Заблокируй меня, если сможешь

– Некоторое время назад у «облаков» была репутация ненадежного решения – многим казалось, что если оборвется связь, случится пожар в ЦОДе, вся работа пойдет прахом. Потом этот миф развеялся, но недавно началась война Роскомнадзора с Telegram, где под удар попали многие непричастные интернет-компании. Есть ли риск для облачных решений попасть под горячую руку государственных контролеров – пусть даже случайно?

— Ответ, мне кажется, лежит на поверхности. Почему блокируются те или иные сервисы? Основная причина в том, что сервера, на которых размещена информация, относящаяся к персональным данным, размещаются не на территории России. То есть, по закону они не могут работать в нашей стране. Тот же Amazon, мировой лидер «облачных» решений, чьи серверы расположены в США, не может работать в России из-за того самого 152-ФЗ. Нам же беспокоиться нечего – мы построили собственный центр обработки данных в городе Ярославле на площади свыше 2 тысяч квадратных метров. Все данные хранятся на территории России, как постановил закон. Что касается о технической надежности, мы, создавая наш ЦОД, использовали продукцию лучших мировых брендов, в частности Hewlett-Packard, для устойчивости энергоснабжения проложили несколько резервных линий, современные системы климат-контроля, собственные каналы связи, обеспечивающие максимально быстрый отклик.

Благодаря им, кстати, мы сумели довести время обработки заявки до нескольких минут – именно столько требуется BeeCLOUD на создание новой виртуальной машины. Никто из наших коллег не может такого предложить – в этом я убедился лично. Время для бизнеса, как правило, ценнее денег – и мы помогаем сберечь и его тоже.

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