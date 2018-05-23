Развитие общественного транспорта в Новосибирске невозможно без строительства новых станций метрополитена, а также обновления уже имеющегося подвижного состава. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уверен, что главная задача города — развитие метро. В ходе состоявшегося пресс-брифинга в середине мая он также упомянул и перспективы развития троллейбусных перевозок.

Метро над землей

Выступая на VII Международном сибирском транспортном форуме, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что сегодня самый актуальный для города вопрос – развитие метрополитена. Сейчас внимание властей обращено на недостроенную Дзержинскую линию, где участок конечной станции «Золотая Нива» работает на одном тоннеле. Это влечет за собой длинные интервалы движения между поездами.

«Город всегда участвует в транспортном форуме и всегда предлагает какие-то новинки. Я считаю, что сегодня самый актуальный вопрос — это продолжение строительства метрополитена, потому что Дзержинская линия у нас не закончена. Из-за этого интервал движения составляет шесть минут. Это неудобно, это сдерживает развитие экономики. У нас уже есть проектно-сметная документация на эти участки метрополитена. Мы ее актуализировали, так как она была разработана в 2014 году. Сегодня проходит стадия получения государственных экспертиз. В середине года, в конце июня, надеюсь, мы получим положительное решение. И таким образом у нас будет полный пакет документации на строительство метрополитена до станции «Гусинобродская» и «Молодежная». Оригинальным решением стало то, что значительный участок будет находиться над землей. Это удешевляет и упрощает эксплуатацию», — отметил Анатолий Локоть.

Ректор Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Манаков на презентации проекта транспортного каркаса Новосибирской области также отметил, что развитие метрополитена до 2030 года предусматривает строительство двух-трех станций по Ленинской линии на юг, а также продление Дзержинской линии. Если все пойдет по плану, который сейчас предлагает муниципалитет, то в дальнейшем можно будет говорить о строительстве Кировской линии.

Между тем мэр Новосибирска сообщил, что обсудил с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом также развитие наземного транспорта, в том числе троллейбусов.

«Два наших предприятия из Новосибирска участвуют в развитии этого вида транспорта. У нас есть предварительное решение о покупке троллейбусов, мы предлагаем приобрести 24 транспортных средства для того, чтобы решить ряд задач у нас в городе. Это значительно удешевит эксплуатацию, а в новые микрорайоны будут ходить троллейбусы, и это решит проблему с транспортной доступностью», — резюмировал Анатолий Локоть.

Городу нужна электричка

Между тем, по словам руководителя Транспортного союза Сибири Валерия Новоселова, основной проблемой общественного транспорта в городах Сибири и Дальнего Востока является изношенность подвижного состава по всем видам наземного транспорта. В рамках форума представители 10 городов СФО и ДФО пришли к мнению, что для обновления подвижного состава необходимо участие в федеральных программах.

«Рекомендовано обновление подвижного состава и участие в этом регионального и федерального бюджета. Необходимы обязательно федеральные программы, потому что по тем цифрам, которые мы видели на секции, в муниципальных образованиях Сибири и Дальнего Востока парк устарел на 80%», — подчеркнул он.

Также, по мнению Новоселова, оплата в городском транспорте должна постепенно перейти на безналичный расчет. В целом в рамках форума эксперты рассказали, что для обновления улично-дорожной сети в рамках Новосибирской агломерации среднегодовой размер инвестиций должен быть не менее 7,8 млрд рублей. Оптимистичный предусматривает 17 млрд рублей в год.

По мнению экспертов, необходимо развитие железнодорожного городского транспорта. «Поскольку пригородные компании перевозят порядка 21 млн пассажиров, 6 млн приходится на город», — рассказал Алексей Манаков. По его словам, увеличить поток на железнодорожных пригородных и городских перевозках можно за счет единого тарифа в электричках и автобусах, как в Красноярске.

Еще один железнодорожный проект — «Городская электричка» — в «РЖД» рассматривают пока только в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Новосибирске. И у последнего есть все шансы в этот проект попасть. Тем более, по словам Алексея Манакова, в городе уже есть часть необходимой инфраструктуры. Остальное нужно строить, но это на первоначальном этапе не потребует большого финансирования.

Однако Анатолий Локоть заметил, что в рамках проекта существует проблема с одним из участков, который планируется использовать, — станцией Инской. Сейчас она занимает передовые позиции по грузообороту, и будет сложно поставить на те же рельсы электричку.

«Если решится вопрос с «окнами», куда вклинится электричка, тогда этот проект будет реализован. Необходимо, чтобы городская электричка вписалась в планы развития другого городского транспорта. Нельзя, чтобы транспорт конкурировал, он должен дополнять друг друга, новосибирцам должно быть комфортно», — подчеркнул мэр Новосибирска.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.