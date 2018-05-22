Лоукостер «Победа» планирует расширить маршрутную сеть в Сибири

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», осенью этого года может открыть полеты из Москвы в Омск и Томск, сообщил журналистам гендиректор авиаперевозчика Андрей Калмыков.

Как пишет 22 мая ТАСС, авиакомпания «Победа» в ближайшее время планирует открыть продажи на новые рейсы из Москвы в Томск и Омск. Полеты в столицы сибирских регионов могут начаться уже осенью 2018 года.

На сегодня в Сибирском федеральном округе рейсами лоукостера в Москву можно улететь из Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Иркутска и Улан-Удэ.

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