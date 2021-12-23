В Красноярске авиакомпанию «Победа» оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг при задержке рейса

В Красноярске правоохранители возбудили административное дело в отношении авиакомпании «Победа». Перевозчик не обеспечил горячим питанием пассажиров задержанного рейса, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Красноярская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о защите прав потребителей при предоставлении услуг пассажирам в связи с задержкой рейса ООО «Авиакомпания «Победа».

Ведомство выяснило, что авиакомпания не обеспечила горячим питанием пассажиров рейса «Красноярск-Москва», которые ожидали вылета воздушного судна более четырех часов.

По результатам проверки в отношении авиаперевозчика возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Управление Роспотребнадора по Красноярскому краю вынесло постановление о назначении организации штрафа в размере 20 тыс. рублей.

«Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры организационного характера для недопущения подобных нарушений впредь», — указано в сообщении.

Напомним, в середине ноября АО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) оштрафовали за отказ в перевозке пяти пассажирам рейса «Новосибирск-Чита». При этом сумма назначенного штрафа составила 30 тыс. рублей — на 10 тыс. рублей больше, чем ООО «Авиакомпания «Победа».

Ранее в Новосибирске более чем на двенадцать часов задержали вылет самолета до Египта. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.