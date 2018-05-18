Что сегодня подразумевается под «элитной недвижимостью»? Какие объекты в Новосибирске можно по праву относить к таковым? Как себя в целом чувствует этот рынок? Об этом в интервью «КС» рассказал генеральный директор АО «Трансервис» ДЕНИС ВЕРШИНИН.

— Денис Владимирович, как вы в целом оцениваете текущую ситуацию в сегменте элитного жилья в Новосибирске? Как на этом фоне смотрится ЖК «Жуковка»?

— В целом рынок элитного жилья на текущем этапе находится в некотором равновесии и ожидании. Я не вижу значительных прорывов по реализации новых проектов. В этом сегменте они появляются редко, в единичном экземпляре. Но это, наверное, справедливо и правильно.

С другой стороны, те игроки, которые работают в этом сегменте, с рынка не уходят. На мой взгляд, все ожидают некой определенности со стороны покупателя, а именно — в какой динамике и в каком объеме люди, которые покупают недвижимость в сегменте премиум, продолжат инвестировать в нее.

В зависимости от этого выстраивается стратегия завершения строительства существующих комплексов и принимаются решения о возведении новых объектов.

Мы анализируем те предпочтения, которые формулируют покупатели из нашего сегмента. Это касается и локации, и инфраструктуры, которая должна быть в комплексах элитного и бизнес-класса.

Я думаю, что характерные выводы и результаты можно будет подвести где-то к концу лета либо в начале осени 2018 года. В этот период начнется традиционный и ежегодный естественный процесс в части спроса на недвижимость, в корреляции с тем, что все ожидают старта работы нового закона с дольщиками с 1 июля 2018 года.

— Какие отличительные особенности ЖК «Жуковка» на новосибирском рынке вы могли бы выделить в первую очередь?

— Мы последовательно двигаемся по реализации тех преимуществ, которые важны для наших потребителей. Наша локация неизменна, она хорошая и простая. Да, мы не в составе основных жилых кварталов города Новосибирска, и это как плюс, так для кого-то и минус. Но, по крайней мере, нас не окружают старые хрущевки. Нас окружает примыкающий Заельцовский бор.

Второе — это, безусловно, развитие инфраструктуры. И здесь у нас достаточно давно и успешно работает ресторан на весь комплекс. Работает и парковка, построенная с избытком. У нас запущен комплекс SPA — бассейн на 18 метров, тренажерный зал, хаммам. Сейчас мы дополняем его паровой кабиной и сауной.

Основная задача на летний период в части развития — завершение благоустройства нашего комплекса. Речь идет о внутреннем дворике с малыми формами, детской площадке, облагораживании территории до реки. И самое главное: являясь сторонниками развития здорового образа жизни, мы формируем системы велодорожек. Это нужно для того, чтобы люди, которые здесь проживают и приезжают в гости, могли инвестировать свое время в такой образ жизни.

С прошлого года мы начали экспериментировать, у нас уже есть прокат велосипедов, который пользуется спросом. Теперь важно предоставить возможность нашим жителям интересно и увлекательно путешествовать на них.

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— Помимо благоустройства, сейчас производится уборка мусора на прилегающей территории?

— Да, как вы могли заметить, работы уже ведутся. Территория, которая располагается от нашего комплекса до улицы Жуковского, будет благоустроена во взаимодействии с мэрией города Новосибирска. Мы завершим в этом году вынос оставшихся 14 гаражей. Это предписание мэрии, гаражи установлены незаконно. Надеюсь, в первой половине лета эти работы уже будут завершены.

— Довольны ли вы текущим уровнем продаж? Какие специальные предложения есть для желающих купить квартиру в ЖК «Жуковка»?

— Конечно, мы недовольны текущим уровнем продаж. Вообще, трудно быть довольными любым уровнем, по большому счету. Но следует отметить, что мы идем в том бюджете продаж, который сами запланировали. Пока все находится на предсказуемом уровне. Тот план, который мы поставили себе на 2018 год, является средне-оптимистичным. Поэтому у меня нет сомнений, что он будет выполнен.

Что касается эксклюзивных или индивидуальных предложений — в каждый момент времени отдел продаж формулирует такие предложения. Недавно у нас завершилась акция по льготной цене на секции, которые будут закончены до конца 2019 года. Сейчас мы входим в лето и формируем дополнительные акции.

Надо понимать, что в каждый момент времени какие-то уникальные предложения существуют. И конечно, цена — это важный, но не единственный фактор для реализации таких проектов.

В нашем сегменте важно, чтобы покупатели приобретали не просто какие-то престижные, элитные и современно построенные квадратные метры, а получали образ жизни. Над этим мы и работаем, формируем его последовательно и постепенно.

Он складывается из многих, на первый взгляд, не денежных, но очень важных для покупателя качеств — это среда, в которой наши жители могут проводить время, а не просто ночевать.

— Что вы подразумеваете под средой?

— Это дополнительные услуги, которые мы оказываем. Например, наш ресторан проводит внутренний кейтеринг и регулярные праздники для владельцев квартир. Также наши жители могут спокойно пользоваться инфраструктурой SPA-комплекса, который мы уже сделали и продолжаем формировать. И так далее. Это множество взаимодополняющих факторов, которые формируют целостную картину комфортного проживания в нашем комплексе.

— Расскажите о возможностях, заложенных на стадии проектирования. Все идет своим чередом, как и было изначально заложено в проекте, или в процессе строительства появляются изменения?

— Своим чередом в таких проектах все не то что не может идти, а не должно.

У нас есть опыт проектирования и опыт строительства, и вся наша девелоперская история об этом свидетельствует. Это научило нас тому, что в процессе появляется возможность улучшить те строения, которые мы возводим, в данном случае — ЖК «Жуковка». И мы, безусловно, на это идем.

И таких деталей много. Они не изменяют основную концепцию и философию строительства. При этом я опускаю стандартные строительные процедуры — это все, естественно, соблюдается.

В нашем примере это «фриспейс». Все квартиры в ЖК «Жуковка» имеют свободную планировку. И мы, следуя за спросом, понимаем, что каждая из этих квартир будет формироваться индивидуально, исходя из личных дизайн-проектов. В связи с этим мы возводим перегородки в соответствии с теми проектами и пожеланиями наших покупателей, которые формируются уже после покупки.

Это открывает колоссальные возможности и для экономии, и для воплощения своей мечты. Здесь одинаковых решений не может быть, у каждого свои предпочтения и мнения, своя позиция.

У нас были другие предпочтения о формировании системы безопасности. Слово «безопасность» является здесь ключевым, ведь люди должны чувствовать себя защищенными. Да, внутренний двор у нас изначально был отсечен, туда нет доступа. Но для обеспечения транспортного движения мы решили сделать многоуровневую систему доступа авто на парковки — отдельно для гостей, отдельно для владельцев квартир. Причем решили сделать эту систему в автоматическом режиме.

Когда вы путешествуете за рубежом по западной Европе, на платных магистралях вам даже не нужно ничего прикладывать, подъезжаете — транскодер считывает вашу метку, и шлагбаум открывается автоматически.

То же самое, по большому счету, для наших владельцев квартир мы обеспечим и здесь. И так в каждом необходимом моменте. Эти детали уточняются в процессе строительства, но именно с точки зрения улучшения удобства и комфорта.

— Какие финансовые условия вы готовы предоставить для желающих купить квартиру в ЖК «Жуковка»?

— Все наши пространства для жизни являются не типовыми, а индивидуальными. Поэтому мы готовы вести с каждым покупателем индивидуальные переговоры, формируя уникальные условия. Это не происходит всегда, но если находятся точки соприкосновения — мы на них идем. Это касается и вопросов цены, и сроков внесения платежей, и так далее.

Более того, не секрет, что с 1 июля мы ожидаем вступления в силу новшеств по работе с ДДУ. Да, мы не попадаем под действие этого закона, так как начали строительство и подготовили всю документацию гораздо раньше. Но финансовое состояние группы позволяет следовать этому закону и сейчас.

Мы проводим переговоры с несколькими банками и готовы работать с нашими покупателями через аккредитивную модель, когда человек зачисляет средства не напрямую на счет «Трансервиса», а на активный счет. Деньги списываются в нашу пользу только после передачи квартиры в собственность покупателя.

Мы абсолютно спокойно принимаем эту модель, которая также индивидуально обсуждается с покупателями. Финансовое состояние и уровень наших отношений с банками позволяет нам это сделать.

Мы очень четко и щепетильно относимся к соблюдению сроков ввода наших зданий в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией. Если мы должны ввести 4-ю, 7-ю и 8-ю секции до конца 2018 года — значит, мы это сделаем. Как и 5–6-ю блок-секции до декабря 2019-го. Мы имеем абсолютно понятные запасы и по срокам, и по ресурсам.

Подчеркиваю: мы строим индивидуально, отталкиваясь от нужды и желаний потребителей, потому что и они индивидуальны.

— Каковы ваши дальнейшие планы по развитию проекта?

— Наши планы связаны с наращиванием инфраструктуры. Здесь мы находимся в анализе ситуации, и потихонечку начинаем делать первые практические шаги. Например, этим летом мы создадим систему велодорожек. Конечно, это достаточно легкое и быстрое практическое решение, но тем не менее.

Мы также смотрим, какие из объектов инфраструктуры можно будет разместить на примыкающей к комплексу территории. Наши размышления — от дополнительных спортивных объектов до медицинских учреждений. Сейчас мы наиболее плотно обдумываем возможность создания здесь школы. Пока я воздержусь от более предметных комментариев, потому что ведутся переговоры, и инвестиционные решения акционерами еще не приняты.

Но я хотел бы подчеркнуть, что в этом направлении мы проводим последовательный анализ, и все решения будут нами приняты. Надеюсь, в течение этого года мы уже пойдем по пути их реализации. Мы понимаем, что в 2019 году после завершения строительства основной жилой части комплекса необходимо будет дополнить ее другими объектами.

Здесь важно, что любые объекты, какой бы направленности они ни были, должны соответствовать заданному уровню комплекса в целом. Мы не можем себе позволить понижение уровня, это будет неправильно с точки зрения маркетинга и нечестно по отношению к жителям. Поэтому мы не можем инициировать здесь объекты более низкого класса. Все должно друг друга дополнять, все должно соответствовать.

Поэтому здесь речь идет о немного других вложениях, и они выше, чем средние. Мы очень тщательно подходим к этому дополнительному инвестиционному решению. Цена инвестиционной ошибки возрастает, и мы не намерены ее допускать.

630123, г. Новосибирск,

ул. Победы, 55,

тел.: (383) 255-22-66

Застройщик АО «ТРАНСЕРВИС»

С проектной декларацией можно ознакомиться

на сайте www.zhukovka-nsk.ru

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