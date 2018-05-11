Внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа за первые три месяца 2018 года увеличился более чем на треть. Такие данные обнародовали в Сибирском таможенном управлении.

В 1 квартале 2018 года внешнеторговая деятельность участников внешнеэкономической деятельности Сибирского федерального округа (СФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась увеличением стоимостного объёма экспорта как в торговле со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ. Впрочем, стоимостной объём импорта, напротив, в торговле со странами дальнего зарубежья увеличился, а со странами СНГ — сократился.

По словам начальника Сибирского таможенного управления Константина Козлова, внешнеторговый оборот в Сибири за 1 квартал 2018 года составил 11,8 млрд долларов США и по сравнению с 1 кварталом 2017 года увеличился на 35,5%. При этом 84,5% товарооборота приходится на экспорт (около 10 млрд долларов США), 15,5% — на импорт (1,8 млрд долларов США).

На сегодня доля стран дальнего зарубежья в товарообороте Сибирского округа остаётся лидирующей и составляет почти 89%, доля стран СНГ – более 11%. По отношению к первым трем месяцам 2017 года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 40%, со странами ближнего – на 10,5%. Основные торговые партнеры Сибири — это Китай (21% от стоимостного объёма внешнеторговых операций округа), Нидерланды (10%), США (7%), Республика Корея, Япония, Тайвань (Китай) и Германия (по 6%), Турция (5%), Украина и Казахстан (по 4%). В пресс-службе таможенного управления уточнили, что стоимостной объем товарооборота в торговле с Китаем вырос на 29,8%, с Нидерландами – в 1,6 раза, с США – в 2,1 раза, с Республикой Корея – на 9,8%, с Японией – на 18,8%, с Тайванем – на 20,5%, с Германией – в 1,9 раза, с Турцией – в 2,1 раза, с Украиной – на 8,6%, с Казахстаном – на 17,1%.

В 1 квартале 2018 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года стоимостной объем экспорта СФО увеличился на 2,7 млрд долларов США (на 36,6%), в основном за счёт роста поставок товаров в страны дальнего зарубежья — на 2,5 млрд долларов США. По сравнению с 1 кварталом 2017 года возросла стоимость экспортных поставок металлов и изделий из них (+1,3 млрд долларов США), топливно-энергетических товаров (+809,5 млн долларов США), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (+171,8 мл. долларов США), машин и оборудования (+133,9 млн долларов США), химической продукции (+50 млн долларов США), злаков (+39,4 млн долларов США).

Рост стоимостного объёма импорта на 417,1 млн долларов США (на 29,5%) обусловлен, прежде всего, увеличением поставок оборудования и механических устройств, оксида алюминия, средств наземного транспорта и их частей, электрических машин и оборудования, фруктов, каучука, резины и изделий из них, обуви, изделий из камня, гипса, цемента, изделий из черных металлов, какао и продуктов из него, предметов и принадлежностей к одежде трикотажных, кокса нефтяного из стран дальнего зарубежья, овощей из стран СНГ.

В марте таможня подводила итоги 2017 года в сфере внешнеторгового оборота Сибири, и тогда так же наблюдался прирост почти на треть.

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