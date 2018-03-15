Внешнеторговый оборот Сибири в 2017 году превысил $40 миллиардов

По сравнению с 2016 годом внешнеторговая деятельность сибирских компаний в 2017 году отметилась приростом как экспорта, так и импорта. Сибирское таможенное управление подвело итоги года и отметило рост торговли и внутри СНГ, и со странами дальнего зарубежья: удельный вес сырья в экспорте стал еще больше, а импорт вырос пусть и не столь сильно, но зато по всем направлениям.

Внешнеторговый оборот по СФО за 2017 год прирос почти на треть – по сравнению с 2016 годом он увеличился на 29,9% и достиг 40,6 млрд. долларов США. Такие данные сообщает пресс-служба управления. Торговую активность Сибири в ушедшем году можно охарактеризовать как преимущественно экспортную, ориентированную на дальнее зарубежье. Именно на это направление и пришелся основной прирост – экспорт в страны дальнего зарубежья прибавил за год $7,2 млрд. Рост поставок угля, кокса, нефти, сырых и переработанных нефтепродуктов, черных металлов, обработанных лесоматериалов, меди, а также увеличение стоимости поставок необработанного алюминия и химической продукции (при сокращении их физического объема) – вот что обеспечило увеличение стоимостного объема сибирского экспорта. Топливно-энергетический экспорт прирос на $5,2 млрд., металлургический – на $1,8 млрд., древесно-целлюлозный – на $595 млн., химический – на $306,9 млн. В то же время таможенники отметили сокращение стоимостного объема экспорта по таким направлениям, как машиностроительная продукция, минеральные удобрения и никель.

Всего на долю экспорта пришлось 81,7% всего товарооборота ($33,2 млрд.), 87% всей внешнеторговой деятельности Сибири пришлось на страны дальнего зарубежья – все как и в 2015-2016 годах. И за прошедший год эта разница только усилилась: товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос в 2017 году на 31%, со странами СНГ – на 21%.

Основным торговыми партнерами сибирских компаний остается Китай, который занимает 21% от общего стоимостного объема международных торговых операций в СФО. Следом с большим отрывом идут Нидерланды (8%), Южная Корея (7%), США и Япония (по 6%), Тайвань (Китай), Турция, Украина и Казахстан (по 5%), Германия (4%).

Если сравнить эти цифры с показателями прошлого года, то Китай оказался в числе лидеров не только в абсолютных, но и относительных показателях. За год объем товарооборота с Китаем вырос на 42,3% (больший прирост только у Тайваня – на 60% и Германии – на 50%), с Нидерландами – на 31%, с Республикой Корея – на 33,7%, с США – на 22,8%, с Японией – на 15,6%, с Казахстаном – на 28,3%, с Украиной – на 9,8%, с Турцией – на 27,6%.

Рост стоимостного объема импорта на $1,7 млрд. (на 30%) обусловлен, прежде всего, увеличением поставок из стран дальнего зарубежья оборудования и механических устройств, летательных аппаратов и их частей, электрических машин и оборудования, средств наземного транспорта и их частей. Из нетехнических позиций увеличился импорт овощей, изделий из камня, гипса, цемента, органических химических соединений, какао и продуктов из него, каучука, резины и изделий из них, обуви, предметов и трикотажных принадлежностей к одежде. Из стран СНГ увеличился импорт оксида алюминия, молочной продукции, фруктов, злаков, черных металлов (прежде всего, проката из нелегированной стали) и изделий из них, а также увеличением стоимости поставок каменного угля из Казахстана. Машины и оборудование прибавили $752,6 млн., химическая продукция $276,5 млн., металлы и изделия из них $238,2 млн., сельскохозяйственная продукция и сырье $168,4 млн., текстиль и обувь $84 млн., топливно-энергетические товары $70,7 млн.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.