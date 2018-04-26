Вечером 25 апреля Банк России утвердил план санации «Азиатско-Тихоокеанского банка» и перечень мер по предупреждению его банкротства. На следующий день управление банком перешло к временной администрации Фонда консолидации банковского сектора, а к клиентам АТБ обратился лично заместитель председателя Центробанка.

На текущий момент АТБ, по информации Банка России, занимает 60 место в стране по величине активов. Их сумма, по данным на 1 апреля 2018 года, составила 120 млрд. рублей.

25 апреля Тверской районный суд Москвы вынес решение об аресте совладельца АТБ Андрея Вдовина, обвиняемого в хищении около 13 млн. долларов. Ему инкриминировали совершение двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Решение суда было заочным, поскольку Вдовин, как установил суд, покинул Россию в прошлом году и с тех пор не возвращался и попытки обеспечить его явку на слушание дела не увенчались успехом.

В этот же день ЦБ принял решение о начале санации банка и в четверг заработала временная администрация. В этот же день заместитель председателя Банка России Василий Позднышев выступил с официальным заявлением, в котором лично гарантировал, что работа санируемого банка будет продолжаться в прежнем режиме, и никто из его клиентов и кредиторов не пострадает.

«Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. Банк продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи, выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами», – сообщил Василий Позднышев. По его словам, в настоящее время в АТБ работает временная администрация управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора и ее основные задачи – обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств, а также проведение его докапитализации в кратчайшие сроки.

В рамках указанных мер планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, сейчас банк продолжает работать в прежнем режиме, мораториев на удовлетворение требований кредиторов вводить не планируется.

Известно, что накануне слушания дела Вдовина – то есть еще до начала работы администрации ФКБС – несколько московских отделений АТБ приостановили открытие новых вкладов, что вызвало немалое беспокойство вкладчиков, и Центробанк постарался их успокоить. Возможной причиной приостановки работы стал сбой при обновлении программного обеспечения – в других городах отделения все время продолжали работать в штатном режиме.

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