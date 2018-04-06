Новосибирские застройщики обсудили в Сбербанке вопросы проектного финансирования

Представители более 40 строительных организаций региона стали участниками специального семинара в Сибирском банке. Стороны обсудили перспективы совместной работы в условиях внесения изменений в закон о долевом строительстве жилья.

С 1 июля 2018 года, в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, начнется переходный этап от финансирования строительства жилой недвижимости за счет средств дольщиков к банковскому финансированию. В перспективе двух лет, по всем новым проектам, по которым будет получено разрешение на строительство, основным источником средств для застройщиков станут банки. Они же выступают и третьим лицом – по контролю за целевым расходованием средств в проект. Сбербанк, по словам управляющего Новосибирским отделением Игоря Безматерных, полностью готов работать в новых условиях.

«Строительство всегда было для нас одним из приоритетных направлений, — отметил Игорь Безматерных. – Мы финансируем возведение новых объектов, выдаем ипотечные кредиты. В прошлом году произошел существенный рост по объемам ипотечного кредитования на 60%, в первом квартале этого года тенденция к увеличению продолжается. Спрос на жилье есть. Что касается проектного финансирования, то банк провел большую работу в рамках подготовки к изменениям в законодательстве, мы учли пожелания застройщиков и разработали необходимые продукты».

В Сбербанке инфраструктура для кредитования застройщиков сформирована давно, работает большой штат строительных экспертов. В течение 2017 года объем средств, который используется заемщиками Сибирского банка в проектах строительства достиг 50 млрд рублей. Причем преобладающая доля идет на финансирование объектов в крупных городах – Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул и Абакан.

Для работы в новых условиях банк готов предложить застройщикам различные модели, в том числе проектное финансирование строительства с открытием счетов эскроу как базовую модель. Для развития новых территорий и расселения ветхого жилья, проведения иных подготовительных работ по проекту застройщики могут воспользоваться кредитованием под залог коммерческой недвижимости, готовых квартир и бридж-кредитами.

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