Региональное правительство утвердило план-график работы над прогнозом социально-экономического развития до 2021 года. Разработка будет завершена в сентябре 2018 года.

В Новосибирской области началась разработка прогноза социально-экономического развития региона на 2019-2021 годы. В ходе заседания регионального правительства 26 марта, которое провел врио Губернатора Андрей Травников о подготовке прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, доложила врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

Ольга Молчанова сообщила, что работа будет состоять из 3 этапов, которые будут связаны друг с другом. Будут участвовать все органы государственной власти и местного самоуправления. На первом этапе – обсуждения целесообразно привлекать также сторонних экспертов, в том числе представителей общественных советов при органах государственной власти. «Рассмотрение и одобрение основных параметров прогноза мы должны провести до 4 июня 2018 года», – подчеркнула Ольга Молчанова.

На втором этапе будут определены основные приоритеты и параметры и до 27 июля сформирован предварительный прогноз. Все органы власти, рассмотрев прогноз, предложат свои замечания и предложения. «После чего мы сформируем окончательный вариант прогноза», – отметила Ольга Молчанова. Последний этап должен быть завершен в сентябре 2018 года. О его результатах будет сказано на заседании правительства, на котором также будет объявлено об изменении регионального бюджета. Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области содержит оценку достигнутого регионом уровня за предшествующие три года, оценку факторов и ограничений экономического роста области на среднесрочный период, приоритеты, направления социально-экономического развития Новосибирской области, а также целевые показатели вариантов прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочный период и основные параметры госпрограмм Новосибирской области.

В заключение Ольга Молчанова отметила, что планируется разработать ряд новых ведомственные целевых программ и внести изменения в государственные программы, действующие в 2018 году.

Андрей Травников отметил, что сроки реализации проекта приемлемые. «С точки зрения организации работы, мне показалось, что ничего нового нет. С точки зрения содержания работы – это очень серьезная задача, в сентябре месяце разработать перечни основных мероприятий для государственной программы», – заключил врио губернатора. Региональное правительство одобрило план-график разработки прогноза социально-экономического развития региона до 2021 года. После чего врио губернатора призвал как можно скорее приступить в работе.

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