В Кузбассе металлургические предприятия получат налоговую льготу

На очередной сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, прошедшей 21 марта, были приняты законы, касающиеся уплаты налогов. В частности, речь идет о поддержке металлургической отрасли региона.

Совет народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) принял в первом чтении закон о предоставлении в текущем году налоговой льготы для предприятий металлургического комплекса. Как пояснили в пресс-службе облсовета, эти меры направлены на оказание поддержки отрасли на территории региона.

«Налоговый кодекс РФ предусматривает, что налоговые ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов РФ и не могут превышать 2,2%. Ставки в отношении движимого имущества не могут превышать в 2018 году 1,1%. Принятый закон освобождает в 2018 году организации металлургического производства от уплаты этого налога, снизив налоговую ставку с 1,1 до 0%», — объяснили в пресс-службе, дополнив, что речь идёт об имуществе, которое было принято с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств.

Заметим, что законопроект содержит некоторые исключения в виде объектов движимого имущества, принятых на учeт в результате реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также при передаче имущества мeжду взаимозависимыми лицами, включая приoбретение.

По оценке специалистов, вводимая льгота даст эффект превышения выпадающих доходов регионального бюджета, так как они будут компенсированы поступлениями налога на доходы физических лиц с доходов работников, чьи рабочие места сохранятся благодаря господдержке.

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