Андрей Травников ознакомился с работой компании «2ГИС»

Во вторник, 20 марта врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников посетил офис новосибирской технологической компании «2ГИС». По словам врио, обеспечение технологического лидерства региона – одна из важнейших задач, от которых зависит конкурентоспособность Новосибирской области.

На встрече врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с представителями компании «2ГИС», выпускающей электронные справочники, велось обсуждение способов достижения технологического лидерства региона. На сегодня сервисы компании охватывают 340 городов в девяти странах. В ней трудится около 4,5 тыс. специалистов, а в новосибирском офисе работают порядка 900 человек. Сейчас новосибирская фирма, вышедшая на международный рынок, работает над проектом по распространению информации о населённых пунктах региона. За время работы число населённых пунктов Новосибирской области в справочнике «2ГИС» выросло практически в 10 раз.

В рамках визита Андрея Травникова также была организована встреча главы региона с предпринимателями, на которой участники обсудили налогообложение и налоговые льготы, консультационную помощь, меры государственной поддержки. Врио губернатора подчеркнул, что малый бизнес является двигателем экономики региона и важным налогоплательщиком Новосибирской области. «Правительство области продолжит оказывать все существующие и искать новые меры поддержки малому и среднему бизнесу в регионе», – сказал он, добавив, что прежде всего власти обратят внимание на социально ориентированный и инновационный бизнес.

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