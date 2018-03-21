НГТУ запретили выдавать дипломы по ряду направлений

Рособрнадзор по итогам состоявшейся в НГТУ с 29 января по 6 марта аккредитационной экспертизы лишил технический университет права выдавать дипломы по нескольким направлениям обучения.

Стали известны итоги аккредитации образовательных программ, реализуемых в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ). Как следует из заключения комиссии от 6 марта 2018 года, экспертизу не прошли семь направлений вуза. Все они – гуманитарные. В частности, ведомство лишило аккредитации такие направления, как «Экономическая безопасность» (специалитет), «Экономика» (аспирантура), «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Сервис» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат), «Журналистика» (бакалавриат). По этим специальностям вуз теперь не имеет права выдавать дипломы государственного образца, однако вскоре НГТУ снова сможет подать заявление на аккредитацию. В пресс-службе университета «КС» уточнили, что такая возможность появится через год.

«При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации: дисциплины вариативной части программы бакалавриата «Всемирная история», «Концепция современного естествознания» не формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности, на который ориентирована образовательная программа, и не определяют направленность (профиль) программы бакалавриата, что является нарушением ФГОС», — говорится в заключении комиссии к направлению «Реклама и связи с общественностью».

Что касается юриспруденции, по которой университет лишился аккредитации сразу по трем направлениям подготовки, ревизоры нашли 11 нарушений стандарта. Например, основная образовательная программа профиля «Уголовное право и уголовный процесс» не включает в себя лабораторные практикумы по дисциплинам профессионального цикла, а научный руководитель, назначенный обучающемуся, не осуществляет апробацию результатов научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных конференциях. Тем временем в социальных сетях начала появляться информация о закрытии всего юридического факультета, но представитель вуза назвал это слухами.

«У нас не закрывается ни одна кафедра, ни один факультет, ни одна специальность. Такие разговоры не ведутся», — прокомментировали информацию в НГТУ.

Нужно отметить, что тем не менее учебное заведение не лишено права обучать и набирать новых студентов на перечисленные специальности. Кроме того, все обучающиеся могут завершить обучение в других аккредитованных вузах, а в случае если студенты останутся в НГТУ, то университет им выдаст собственные свидетельства, подтверждающие прохождение программы.

По всем остальным направлениям, которых в НГТУ 211, университет прошел аккредитационную экспертизу. Согласно приказу Рособрнадзора от 19 марта, аккредитация выдается на 6 лет.

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