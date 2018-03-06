В Бурятии предложили организовать сборку компьютеров

В правительстве Республики Бурятия прошел семинар, посвященный реализации проекта «Цифровая экономика». Министр инвестиций региона Антон Виноградов уверен, что в рамках программы в Бурятии необходимо организовать сборку компьютеров.

По словам министра инвестиций Бурятии Антона Виноградова, сейчас рассматривается возможность открытия бурятского технопарка в области высоких технологий. Создание высокотехнологичных рабочих мест по сборке компьютеров написанию программ по информационной безопасности позволит молодым IT специалистам оставаться в республике.

«Все это повысит региональный валовый продукт, а цифровизация услуг, например, в таких сферах, как здравоохранение значительно улучшит качество жизни людей» — пояснил министр по инвестициям.

Напомним, Антон Виноградов получил должность министра в правительстве Бурятии 5 февраля. По его словам, он уже работает над созданием межрегионального центра ядерной медицины и строительством циклотрона, который позволит диагностировать онкологические, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания на ранних стадиях и лечить их. Предполагается, что в будущем Бурятия станет центром по ядерной медицине в Восточной Сибири.

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