Новосибирские преподаватели IT-дисциплин получат доплаты по распоряжению губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников одобрил меры по подготовке квалифицированных IT-кадров в ходе заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона 24 мая. В числе таких мер – финансовая поддержка молодых учителей и преподавателей, создание новых кафедр и мастерских, а также развитие дополнительного образования.

Как отметил на заседании министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, проблема кадрового дефицита является одной из приоритетных для цифровой индустрии.

«Для качественного решения этой задачи меры по подготовке IT-кадров и стимулированию развития отрасли должны охватывать все ключевые направления, и сегодня штабом одобрен ряд мероприятий – как финансовых, так и организационных. Детальная проработка уже ведётся совместно с министерством образования, и в ближайшее время начнется внедрение и реализация данных мер», – сообщил Сергей Цукарь.

В числе финансовых мер поддержки – доплаты молодым преподавателям IT-дисциплин, оставшимся работать после окончания обучения в учебном заведении. Мера направлена на преподавателей, окончивших учебное заведение не более чем три года назад. На первом этапе поддержку окажут молодым преподавателям, работающим в организациях среднего профессионального образования.

Также предполагается поддержка учителей информатики в школах Новосибирской области. Это дополнительные выплаты на конкурсной основе учителям информатики, соответствующим необходимым критериям, в числе которых — успешная подготовка школьников к олимпиадам и другим соревнованиями, сдача экзаменов на соответствие квалификации и знания востребованных языков программирования. Кроме этого, среди финансовых мер – увеличение контрольных цифр приёма абитуриентов по направлениям IT-специальностей в колледжах и поддержка преподавателей, задействованных в дополнительном образовании.

Помимо этого, прорабатываются такие организационные меры, как создание специальных кафедр, мастерских и лабораторий в вузах и колледжах. К этому процессу предполагается привлечь ведущие компании IT-сектора и специалистов-практиков. Также планируется проведение «маркетплейса» – единого дня карьеры по IT-специальностям для всех вузов и колледжей. На мероприятии студенты и выпускники смогут познакомиться с IT-компаниями, изучить их предложения, подать резюме, записаться на стажировку или на практику.

Министерству образования также поручено проработать вопрос увеличения контрольных цифр приёма абитуриентов по направлениям IT-специальностей в вузах Новосибирска.

По итогам заседания штаба губернатор Андрей Травников одобрил предложенные инициативы и поручил приступить к детальной проработке и реализации.

Напомним, меры по развитию кадрового потенциала в сфере IT также обсудили на заседании Совета по цифровому развития правительства Новосибирской области 18 мая.