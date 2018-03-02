Глава счетной палаты Красноярска досрочно покинула пост

Об увольнении руководителя Контрольно-счетной палаты Красноярска Галины Фазлеевой сообщил сайт контрольного органа. Полномочия председателя прекращены с 1 марта 2018 года.

Галина Фазлеева 1 марта по собственному желанию покинула должность председателя красноярской городской Контрольно-счетной палаты. О том, кто займет ее место, в ведомстве пока не сообщают. Руководителем палаты Фазлеева была с 2013 года, ранее же она занимала пост вице-мэра Красноярска и начальника департамента финансов.

В 2014 году в отношении главы КСП было возбуждено уголовное дело из-за подозрения в незаконном поощрении работников контрольного органа на сумму 380 тыс. рублей. После этого следователи также оценили в полмиллиона рублей незаконное повышение Фазлеевой себе оклада. Судом она была отстранена от должности и только в сентябре 2016-го, спустя два года, вновь вернулась на руководящий пост.

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