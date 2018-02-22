С 1 января 2010 года система государственного лицензирования отдельных видов деятельности трансформировалась в так называемый допуск саморегулируемых организаций (СРО). Основная идея СРО — переложить контроль за определенными видами деятельности с государства на самих участников рынка. На сегодня в Новосибирске действуют четыре строительных СРО. О том, насколько успешно они справляются с задачей, ради которой создавались, каким влиянием пользуются и как котируются в сравнении друг с другом среди застройщиков — в материале «КС».

На сегодня все саморегулируемые организации числятся в государственном реестре, который ведет Ростехнадзор. Согласно ему, в Новосибирске действуют четыре строительных СРО, две проектных и одна изыскательская.

Две строительные саморегулируемые организации существуют с 2009 года. Речь идет о СРО Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Сибирского региона» (АРООР СРО ССР) и СРО Ассоциация «Новосибирские строители». Две другие СРО относительно новые, ведут деятельность с 2017 года (Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) и СРО Ассоциация профессиональных строителей Сибири (Ассоциация ПСС)).

Одна из новых СРО — Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) — была создана на базе членов ранее действующей в Новосибирске СРО «Строительное региональное партнерство», которое утратило основную часть компенсационного фонда, было перерегистрировано в Калининградскую область и исключено из государственного реестра саморегулируемых организаций за нарушения.

«В рамках регионализации две новосибирские СРО (Некоммерческое партнерство «Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» и СРО «Строительное региональное партнерство») поменяли «прописку» на другие регионы, в них не могут состоять новосибирские члены. Зато вместо них появились две новые — СРО АСОНО и СРО «Профессиональных строителей Сибири», так что прежний уровень в четыре СРО сохранился, и строителям есть из чего выбирать», — делится информацией эксперт СРО «Ассоциация строительных организаций Новосибирской области» Максим Федорченко.

По данным реестра СРО на информационно-консультационном портале саморегулируемых организаций, СРО АСОНО насчитывает 1078 членов (№ 1 по Новосибирску и Новосибирской области, № 59 в России), размер компенсационного фонда организации составляет 333 млн 831 тыс. 670 рублей.

В свою очередь в СРО «Ассоциация профессиональных строителей Сибири» (Ассоциация ПСС) количество активных членов составляет 261 (№ 3 по Новосибирску и НСО, № 101 в России), компенсационный фонд — 40 млн 347 тыс. рублей.

В СРО Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Сибирского региона» (АРООР СРО ССР) входит 272 члена (№ 4 в Новосибирске и НСО, № 103 в России), размер компенсационного фонда — 183 млн 517 тыс. рублей.

Наконец, в СРО Ассоциация «Новосибирские строители» (Ассоциация «НС») — 204 активных члена (№ 5 в Новосибирске и НСО, № 194 в России), компенсационный фонд — 179 млн 762 тыс. рублей.

Практика вхождения одних и тех же строительных организаций в разные СРО запрещена действующим законодательством с 1 июля 2017 года, одновременно с этим установлен принцип региональности. Таким образом, все строительные организации обязаны выбрать только одну СРО, и обязательно в своем регионе. При этом каждая организация может вступить в проектную СРО и СРО изыскателей. Если строительная организация занимается изысканиями, проектированием и строительством, то она обязана состоять в трех СРО.

Роль СРО на текущем этапе

Анализируя значимость и влиятельность саморегулируемых организаций на текущем этапе, эксперты утверждают, что основная задача осталась неизменной. «Роль СРО какой была, такой и осталась — это допуск на строительный рынок действующих организаций строительной отрасли, обозначенных Градостроительным кодексом РФ», — констатирует президент СРО Ассоциации «Новосибирские строители» Константин Боков.

Сегодня на рынке СРО, по большому счету, являются клубом по интересам, в котором комфортно, красиво и нескучно.

Несмотря на то что главная функция этих структур остается прежней, специалисты отмечают преобразования в их деятельности, связанные с изменениями в законодательстве. По словам генерального директора Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО) Марии Бирюковой, с 1 июля 2017 года СРО несут ответственность за исполнение своими членами государственных и муниципальных контрактов, а также контрактов, заключенных по 223–ФЗ. «Практики такой ответственности пока нет. В некоторых регионах, где имеется единственная саморегулируемая организация, именно СРО начинает регулировать доступ своих членов к контрактам. В Новосибирской области пока такого не происходит», — продолжает Мария Бирюкова.

С принятием 372–ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» эксперты указывают на кардинальные изменения принципов работы саморегулируемых организаций.

«Если раньше мы выдавали строительным организациям свидетельство о допуске с определенными видами работ, то с 1 июля 2017 года законом отменены свидетельства о допуске и для строителей установлены уровни ответственности. Уровень ответственности с 1-го по 5-й зависит от суммы взноса в компенсационные фонды саморегулируемых организаций. Наша задача — контролировать членов Ассоциации, чтобы сумма выполненных работ не превышала их уровень ответственности, — комментирует президент Ассоциации Региональное отраслевое объединение работодателей Саморегулируемая организация строителей Сибирского региона Александр Савельев. — «С 1 июля 2017-го только генеральные подрядчики и технические заказчики (за некоторыми исключениями) обязаны состоять в СРО, и подтверждением членства является выписка из реестра саморегулируемой организации».

Эксперт также подчеркивает, что помимо проведения строительных работ, застройщикам необходимо иметь в штате не менее двух специалистов по организации строительства. К специалистам установлены квалификационные требования, наличие высшего образования по профессии, стаж работы в строительных организациях не менее трех лет, общий трудовой стаж не менее 10 лет, повышение квалификации раз в пять лет.

По мнению председателя Регионального делового клуба строителей (РДКС), генерального директора ГК «Первый строительный фонд» Майиса Мамедова, влияние СРО на текущем этапе нельзя считать весомым и ощутимым. «Роль СРО скромная. С главной задачей «не допустить непорядочные организации» справиться не удалось, она провалилась с треском. Строительный рынок должен был почиститься, но этого не произошло. Проникнуть туда сейчас легко и просто. Структуры стали больше напоминать коммерческие: застройщики недовольны, от СРО не поступает защиты и поддержки. Строительное сообщество не получило пользы», — сетует собеседник «КС».

Схожей позиции придерживается генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский: «Роль нулевая! Сегодня на рынке СРО, по большому счету, являются клубом по интересам, в котором комфортно, красиво и нескучно. Однако в том, что СРО способно решать какие-либо серьезные проблемы, я очень сомневаюсь! В целом же, у меня нет компетенций, полномочий и целей решать государственные вопросы регулирования отрасли, но мне как застройщику СРО незаметны».

Открытые проблемы

Комментируя открытые проблемы деятельности СРО, Игорь Белокобыльский отмечает, что застройщики больше сосредоточены на долевом строительстве и федеральном законе «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2014 года № 214—ФЗ. «СРО не имеет к этому никакого отношения. А с точки зрения качества строительства — все находится в ведении государственных структур. Именно госструктуры принимают решения о том, соответствует ли данное здание проектной документации и требованиям экспертизы или нет. Поэтому СРО — это как клуб по интересам, который никого и ни от чего не защищает. Защищает пока только государство», — заявляет Игорь Белокобыльский.

К другим основным проблемам СРО относят несовершенство и противоречия законодательства, введение положений, не способствующих осуществлению системной и полезной работы в строительной отрасли. «Действующее законодательство и подходы к решениям руководства строительной отрасли, других структур позволяют как ликвидировать старые «коммерческие» СРО, так и создавать их вновь, что дискредитирует само понятие «саморегулирование» в строительстве», — подчеркивает Константин Боков.

Осложняет ситуацию работа по новым правилам и положениям, разрабатываемым СРО, которые обязаны соблюдать строительные организации. «Новые формы, новые отчеты — это всегда вызывает некоторые сложности в заполнении, обработке и систематизации. Есть проблемы и с кадрами. На рынке труда достаточно сложно найти специалистов по организации строительства соответствующих требованиям. Но если и нашел, то нужно по нему собрать пакет документов, который, на наш взгляд, слишком объемный. Получение каждой справки — это административный барьер, который появляется на пути предпринимателей», — рассуждает Александр Савельев.

Очевидной проблемой Майис Мамедов считает бесполезность компенсационных фондов. «Компенсационный фонд для недостроя или некачественного строительства лежит мертвым грузом, а могли бы использовать его в мирных целях. Деньги пропадают в банках, их невозможно использовать. Как должно быть: что-то построили, оно обвалилось или закрылось — компенсационный фонд компенсирует. Имеет место здесь коррупционная составляющая: будет бюрократия, липовые бумаги — этот вопрос нужно будет решать», — поясняет собеседник «КС».

Конкуренция идет подпольно, и заключается в том, чтобы быстрее выдать бумагу, допуск.

Эксперт также указывает на разрозненный подход деятельности СРО на текущем этапе. «Нужен единый документ для СФО, сейчас каждая организация работает по-своему, нет совокупности. Идею нужно довести до ума. Как минимум — начать применять карательные меры при допуске нарушителей. Причем наказывать нужно ответственного, кто принимал нарушителя, а не всю организацию штрафом на 5000 рублей».

Сложности для застройщиков

Комментируя тему сложностей для застройщиков, появившихся с изменениями в деятельности СРО, аналитики вновь возвращаются к вопросу о работниках в организациях. «Помимо дополнительных взносов за вступление в СРО, требуется наличие в штате специалистов, которые будут включаться в национальный реестр, а для этого они должны соответствовать высоким требованиям по стажу и опыту работы, профильному образованию. Дополнительную проблему создала позиция Минстроя РФ, согласно которой застройщик должен входить не только в строительную СРО, но и в проектную и изыскательскую. Соответственно, иметь в штате опытных проектировщиков и изыскателей. Несмотря на очевидную абсурдность такого требования, расплывчатые нормы законодательства позволяют трактовать закон именно таким образом. Пока указанные разъяснения Минстроя РФ никем не оспорены», — рассказывает Мария Бирюкова.

Тем не менее деятельность СРО не осложняет жизнь застройщикам. «У застройщиков гораздо больше других сложностей, чем система саморегулирования», — высказывается Константин Боков.

Схожего мнения придерживаются специалисты строительного рынка, не соглашаясь с тем, что появление СРО добавило ощутимых проблем застройщикам. «СРО — это как интеллигентный, но докучливый гость. Он вроде и не мешает, и не помогает. Мы в СРО состоим только потому, что этого требует законодательство, никакой пользы от этого нет ни мне, ни моим клиентам, ни моим контрагентам. Я как застройщик роли СРО не ощущаю вообще. Наша основная задача — строить комфортное и качественное жилье точно в срок. Этим мы и занимаемся», — подчеркивает Игорь Белокобыльский.

Некоторые эксперты в свою очередь считают, что деятельность СРО может в какой-то степени быть полезной для застройщиков. «Саморегулируемые организации с момента их основания никогда не влияли на деятельность застройщиков. Застройщики не были обязаны быть членами саморегулируемых организаций ни по старому закону, ни по новому. Я бы сказал, что саморегулируемые организации, наоборот, в некотором роде помогают застройщикам, поскольку для производства работ можно привлечь строительную организацию, которая является членом саморегулируемой организации и которая неоднократно проходила проверки», — пояснил «КС» Александр Савельев.

Конкурирование СРО и борьба за членов

Как объясняют участники дискуссии, взаимодействие между саморегулируемыми организациями происходит в рамках окружной конференции по Сибирскому федеральному округу, которая проходит не реже одного раза в квартал. «Мы обсуждаем и делимся опытом по общим и частным вопросам, и решаем проблемы, с которыми сталкиваемся в повседневной работе. Мы не испытываем какого-либо дефицита в наших партнерах. Права и возможности у всех СРО равные», — делится Александр Савельев.

Эксперт также отмечает, что сейчас «Национальное объединение строителей» фиксирует данные СРО по сохранности компенсационного фонда. «У многих саморегулируемых организаций компенсационные фонды не сохранились, у кого-то в банках вместе с отзывом лицензии зависли, у кого-то иные причины. У нас компенсационный фонд сохранился в полном объеме, и проблем в связи с этим не было», — добавляет Александр Савельев.

В целом общее мнение всех специалистов сводится к тому, что передовых СРО по НСО нет, практически все организации находятся на одном уровне.

По словам Марии Бирюковой, состав всех СРО устоялся, организации имеют одинаковые права. Каждая СРО стремится привлечь тех членов, которым она доверяет, поскольку несет за них ответственность компенсационным фондом, борьбы за привлечение членов нет. «АСОНО — крупнейшая по численности, однако не совсем верно ранжировать СРО по этому показателю. Например, менее 3% от общей численности АСОНО составляют застройщики, однако эти застройщики сдают более 1/3 всего жилья в Новосибирской области. Коллег из других СРО мы конкурентами не считаем и рассчитываем на плодотворное сотрудничество с ними в сфере развития информационного обмена, упрощения административных процедур в строительстве, повышения инвестиционной привлекательности строительных проектов Новосибирска», — продолжает Мария Бирюкова.

Отсутствие какой-либо зависимости СРО друг от друга подтверждает Константин Боков: «Никакого распределения друг под другом у СРО нет. Что касается конкуренции, то у каждой СРО свои потенциальные члены. В основном саморегулируемые организации, склонные к «коммерческим» отношениям, приглашают в свои ряды всех желающих».

При выборе СРО строительные компании ориентируются на индивидуальные предпочтения и наработанные связи. Некоторые участники рынка знают СРО по фамилиям основателей, но не по названиям самих организаций. «Я как руководитель строительной компании, которая возводит восемь жилых комплексов, строит 7% рынка, продает 7% от общего городского объема, не знаю название саморегулируемой организации, которая связана с нами. И заметьте, землетрясения не случилось. Безусловно, мы состоим в СРО. Они настолько функционально незаметны, что их никто даже не запоминает. А при выборе компании ориентируются на личные знакомства и пристрастия», — отвечает Игорь Белокобыльский.

Схожего мнения придерживается Майис Мамедов, который уверен, что СРО выбирают по знакомству и по связям. «Многие строительные организации ориентируются на те предложения, где проще или подешевле. Некоторые СРО всем поголовно отправляют письмо с приглашением. Конкуренция идет подпольно, и заключается в том, чтобы быстрее выдать бумагу, допуск. Об этом свидетельствует реклама на каждом шагу: СРО за час. Чем больше рекламы, тем больше взносов», — отмечает Мамедов.

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