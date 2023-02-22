Стало известно о режиме работы новосибирских поликлиник в праздничные выходные

В минздраве Новосибирской области рассказали о работе медучреждений в длинные выходные. С 23 по 26 февраля все поликлиники региона будут работать по расписанию выходного дня.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в предстоящие праздничные и выходные дни жители региона смогут обратиться за экстренной и неотложной медицинской помощью ежедневно с 9 до 15 часов. Звонки по неотложным поводам поликлиники будут принимать с 8 до 14 часов. Телефон единой регистратуры 122 все выходные дни будет работать с 9 до 15 часов.

Отделения неотложной помощи клинической стоматологической поликлиники № 3 на ул. Петухова, 20 и Новосибирской областной стоматологической поликлиники по ул. Театральная, 46 будут работать круглосуточно.

Также на территории Новосибирска с 23 по 26 февраля будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43; пр. Дзержинского, 44; 2 пер. Пархоменко, 7; ул. Героев революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9.

Напомним, в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника отечества, на предстоящей неделе горожан ждут четыре выходных.