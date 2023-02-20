Текущая рабочая неделя будет сокращенной для жителей страны. Это связано с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

Новосибирцев и жителей других регионов России ожидает короткая рабочая неделя, при этом в предпраздничный день – среду, 22 февраля, рабочий день продлится на один час меньше, в соответствии с трудовым кодексом РФ. День защитника Отечества в этом году выпал на четверг, однако пятница, 24 февраля также будет выходным днем, поскольку на него был перенесен выходной с новогодних праздников. Таким образом, на предстоящей неделе горожан ждут три рабочих дня и четыре выходных.

Добавим, что на международный женский день аналогичного переноса выходных в этом году не будет. Нерабочим днем будет только среда, 8 марта.