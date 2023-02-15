Россельхозбанк значительно увеличил объемы финансирования АПК Новосибирской области

Как Россельхозбанк поддерживает отечественный аграрный сектор, какие условия предлагает предприятиям этой сферы и какие новые продукты доступны клиентам? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка СТАНИСЛАВ ТИШУРОВ.

— Станислав Александрович, с какими результатами в регионе Россельхозбанк закончил 2022 год? Удалось ли достичь желаемых показателей в непростых экономических условиях?

— В 2022 году мы профинансировали аграриев Новосибирской области на общую сумму 22,3 млрд рублей. Результаты прошлого года на 17% превысили показатели 2021 года. Такую динамику можно считать следствием как активного финансирования банком инвестиционных проектов в сфере АПК, так и стабильного роста объемов кредитования сезонных работ. Для подготовки к посевной и уборочной кампаниям аграрии за год привлекли 15,5 млрд рублей. Кроме того, мы активно участвуем во всех программах льготного кредитования в рамках господдержки, что также сказалось на общем результате.

— Расскажите, какие программы сейчас доступны аграриям.

— Мы разработали линейку специальных продуктов для кредитования на цели, связанные с проведением сезонных работ. В рамках мер господдержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года № 1528 банк осуществляет кредитование на льготных условиях по ставке не выше 5%. Заемщик может получить кредит на приобретение ГСМ, минеральных и органических удобрений, молодняка сельскохозяйственных животных, зерна, сельскохозяйственного сырья и другие цели. Этот механизм льготного кредитования принципиально облегчает процедуру получения средств для аграриев. Если раньше сельхозпроизводитель получал кредит и вынужден был платить полную ставку до момента получения субсидии, то сейчас банк полностью берет на себя взаимодействие с Министерством сельского хозяйства, а заемщик с самого начала платит только разницу в процентной ставке. По такому же принципу работает механизм в рамках правительственного постановления № 512, которое предусматривает субсидирование процентной ставки при условии увеличения товарной массы.

Также банк активно участвует в программе льготного кредитования системообразующих организаций в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 582. В рамках этой программы есть возможность получить кредит по ставке до 5% годовых. С начала года мы уже выдали по ней более 2 млрд рублей.

Кроме того, в банке действует программа льготного оборотного кредитования МСП.

— Какие меры предпринимает банк в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий»?

— В составе программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется сельская ипотека. В 2022 году РСХБ возобновил прием заявок по ней весной. Льготная ставка сохранилась: клиенты могли приобрести жилье в сельской местности с помощью кредита под 3%. В течение года мы выдали 416 ипотечных кредитов на общую сумму 1,078 млрд рублей. Причем 60 кредитов из общего числа, на сумму 168,5 млн рублей, получены жителями региона на строительство жилых домов. Хочу отметить, что в Новосибирской области сельская ипотека востребована и популярна.

С 2022 года сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом, если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше 5 лет. В случае покупки у юрлица этот срок не должен превышать 3 года. В прошлом году было отменено требование по обязательной газификации и появилось новое условие: требуется постоянная регистрация в приобретенном объекте, которую надо подтверждать.

— Какие районы Новосибирской области наиболее популярны у заемщиков по программе?

— Чаще всего жилье приобретается в Новосибирском, Искитимском и Карасукском районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченевского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

— Для сельского хозяйства традиционно острым вопросом является нехватка кадров. Как Россельхозбанк может помочь в решении этой проблемы?

— Мы активно способствуем повышению кадрового потенциала АПК. Один из проектов, реализуемых в этом сегменте, — «Школа фермера» (14+). Его участники изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга. Программа учебного курса включает в себя не только теоретическую подготовку, но и практические занятия — слушатели знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. В нашем регионе уже 80 действующих и начинающих фермеров прошли обучение в Школе и получили дипломы государственного образца. В апреле 2023 года мы запустим очередной набор в «Школу фермера» в регионе.

Кроме того, РСХБ в сотрудничестве с министерством сельского хозяйства Новосибирской области и Новосибирским аграрным университетом (НГАУ) реализует программы господдержки, профильные конкурсы и образовательные проекты. В частности, мы материально поддерживаем лучших студентов аграрного вуза региона, выплачивая именную стипендию банка в размере 15 тысяч рублей.

Помимо этого, Россельхозбанк в 2022 году запустил платформу по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в агро». Ресурс предназначен для широкой аудитории — от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. На платформе можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступны выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения, и выбор будущего работодателя. Студенты и выпускники вузов смогут найти производственную практику или временную подработку у лучших работодателей отрасли, а в перспективе — и работу в АПК с помощью сервиса поиска. Сейчас в Новосибирской области на новом ресурсе представлено 247 вакансий.

— Общий тренд сегодня — цифровая трансформация бизнеса. Какой вы видите роль цифровизации в краткосрочном и долгосрочном периодах с точки зрения банковского сектора и агропромышленного комплекса?

— Современный бизнес сектора АПК работает в режиме многозадачности и требует такого же подхода от банка-партнера. Мы, безусловно, развиваемся в этом направлении и видим рост интереса клиентов к подключению дистанционных сервисов и оформлению продуктов онлайн. В рамках цифровой трансформации Россельхозбанка был создан ряд сервисов, максимально удобных для клиента, его потребностей. Экосистема Россельхозбанка включает в себя крупнейший маркетплейс сельскохозяйственных товаров «Свое Родное», агрегатор вакансий и резюме в отрасли АПК «Я в агро», площадку для размещения агротуров «Свое За городом», инструменты и сервисы для ведения агробизнеса «Свое Фермерство», а также платформы «Свое Село» (жилье в сельской местности), «Свое Жилье» (ипотечные программы банка) и «Все Свое» (платформа для жителей сельских территорий, садоводов и дачников).

Технологии экономят важный ресурс для любого бизнеса — время, поэтому мы предлагаем своим клиентам комплексный сервис и сопровождаем бизнес по целому спектру актуальных вопросов. Сегодня клиентам Новосибирского филиала доступны регистрация в Единой биометрической системе, удобные системы дистанционного банковского обслуживания, к тому же «Мобильный банк для Бизнеса» синхронизирован с системой ДБО «Интернет-Клиент», что тоже очень удобно.

— Что предлагает сегодня Россельхозбанк розничным клиентам? Какие продукты были наиболее популярны в регионе в 2022 году?

— Наибольшей популярностью в регионе в прошлом году пользовались сельская ипотека и кредит на благоустройство домовладений. Кстати, по второму продукту с января 2023 года мы увеличили максимально доступную заемщикам сумму. Кроме того, интерес жители региона проявляли к выпуску карт платежной системы Union Pay.

При этом банк регулярно запускает интересные маркетинговые акции. Так, в декабре 2022 года мы проводили новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, подавших заявку на потребительский кредит с любой ставкой. Заемщики автоматически становились участниками розыгрыша семи автомобилей LADA NIVA Travel рестайлинг. Среди семи победителей был и клиент дополнительного офиса Россельхозбанка из города Тогучина Владимир Аксенов. Он брал кредит на приобретение автомобиля — и на следующий день узнал, что выиграл в розыгрыше. Вот так неожиданно и приятно простой кредит от Россельхозбанка обернулся счастливой новогодней сказкой.

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 13.

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