Флагшток в Красноярске, установленный на Николаевской сопке на высоте 505 метров, официально признан самым высоким в России. Об этом сообщила пресс-служба правительства по региону.

«В книгу рекордов России включен 100-метровый флагшток на Николаевской сопке. Сооружение с государственным флагом эксперты организации признали самым высоким в России. Сертификаты с зафиксированным рекордом губернатору Александру Уссу вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко», — сказано в сообщении.

Ранее звание самого высокого флагштока принадлежало Чеченской республике. В регионе установлены два флагштока с флагами страны и республики высотой 73,5 м каждый.

Напомним, что торжественное открытие флагштока в Красноярске прошло в декабре 2022 года. Тогда местные жители выражали обоснованные сомнения, что постройка является самой высокой в стране, приводя в примере флагшток в Санкт-Петербурге, который по мнению пользователей сети выше красноярского рекордсмена на 5 метров.