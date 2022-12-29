В Красноярске местные жители выразили сомнения, что флагшток, который открыл губернатор края Александр Усс, стал самым высоким в стране. Объявленный рекорд пользователи сети подвергли сомнению в этот же день.

На самом высоком месте Красноярска Николаевской сопке, 28 декабря прошло торжественное открытие 100-метрового флагштока. «Флаг станет вдохновлять нас на новые свершения во имя нашей Родины, нашей любимой России!», — отмечал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Также в этот день в правительстве региона заявляли, что установленный флагшток стал самым высоким подобным сооружением в стране. Однако после громких заголовков красноярцы, как писал «Континент Сибирь» в ТГ-канале, напомнили местным чиновниками, что в Санкт-Петербурге есть рекордсмен на 5 метров выше.

Его воздвиг футбольный клуб «Зенит» в 2020 году после седьмой победы в Суперкубке России. Тем не менее Красноярск не полностью уступает пальму первенства – как оказалось, размер Петербургского флага 20 на 30 метров, а самопровозглашенного лидера 22 на 33 метра.

Напомним, что буквально за 2 дня в Красноярске произошло несколько других резонансных событий. В их числе обвинение заместителя начальника Красноярской железной дороги по строительству Андрея Власова в получении взятки на 16 миллионов, возбуждение уголовного дела по факту нарушений при строительстве «Многофункционального комплекса» для проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, а также экологический скандал с выбросом мусора в реку Енисей.