2022 год прошёл под знаком неопределенности для всех отраслей экономики страны. Не стал исключением и рынок стоматологических услуг Новосибирска. Сложности с поставками и рост цен на расходные материалы и комплектующие всерьёз ударили по устойчивости многих бизнесов в этой сфере. На этом фоне интересен опыт компании «Дентал-Сервис», сумевшей за 2022-й год не только сохранить, но даже расширить базу пациентов, а также удержать рост цен и внедрить новые возможности диагностики и лечения. Подробности об этом – в интервью с генеральным директором «Дентал-Сервис» НАТАЛЬЕЙ ОЖДИХИНОЙ.

– Насколько происходящие в стране и мире события сказались на работе компании «Дентал-Сервис» в 2022-м году? Удалось ли реализовать намеченные планы?

– В прошлом году наша отрасль, безусловно, испытала существенную встряску. С конца февраля резко стали расти цены на расходные материалы и комплектующие. Нам удалось подготовиться, создать резерв необходимых ресурсов, чтобы резкий взлет цен у поставщиков не отразился на цене наших услуг для пациентов. В итоге мы выборочно подняли цены от 2 до 10 процентов по некоторым позициям.

Ещё один стратегический шаг–работа по стандартам и широкий выбор возможностей лечения, которые мы предлагаем пациенту. Например, в линейке имплантов у нас целых шесть наименований. Человек всегда может сделать выбор, исходя из своих потребностей и возможностей.

– Не снизился ли за прошедший год спрос на услуги стоматологов?

– Мы не просто не уменьшили нашу клиентскую базу, мы ее увеличили. Думаю, главная причина – в высоком уровне доверия к нашим специалистам. В марте 2022-го у нас даже образовалась очередь – люди активно записывались, желая зафиксировать уровень цен на лечение. Это нас сподвигло к тому, чтобы увеличить производительность. Как экономист, любящий факты, приведу цифры. За прошлый год компания перевыполнила план на 109% – и это с учётом того, что план составлялся в начале года, когда еще никто не мог предвидеть того, что произойдет.

Еще одна любопытная тенденция – за этот год у нас увеличилось число иногородних пациентов. В связи с этим мы ввели услугу онлайн-консультаций. Такие консультации проводятся несколькими врачами при содействии координатора, который сопровождает человека на всем протяжении лечения. При таком взаимодействии пациент видит все свои снимки, всех специалистов и может задать им любые вопросы.

– Как вы относитесь к технологиям искусственного интеллекта в медицине? Насколько активно используете их?

– Сегодня применение высоких технологий для наших врачей – это рабочие будни. Сейчас для того, чтобы получить «слепок» достаточно воспользоваться специальным сканером. Ранее процедура была гораздо менее комфортной и не обеспечивала необходимую точность данных.

Программа Diagnocat («Диагнокат»), которая есть во всех клиниках, позволяет анализироватьбольшие массивы данных: анатомическое строение лица, проведенное ранее лечение, состояние каждого зуба. Мы получаем независимую оценку и демонстрируем отчет пациенту в моменте.

С помощью цифровых технологий врачи совершили настоящий прорыв в области гигиены. Теперь есть возможность определить «индекс гигиены» с помощью программы «Диана», которая продемонстрирует состояние зубов до и после профессиональной чистки. Такой подход позволяет свести к минимуму травматизацию дёсен и сделать процедуру максимально безболезненной. Потому что я уверена – когда услуга оказывается профессионально, пациент боли не чувствует!

В целом, для врача искусственный интеллект – это отличное подспорье. Он ставит диагноз по каждому зубу, помогает сделать полную диагностику полости рта с высокой точностью.

– В мае прошлого года «Дентал-Сервис» открыл клинику на ул. Станиславского. Какие ещё главные открытия года вам бы хотелось отметить?

– Почти в центре города, на «Инских холмах» у нас открылась лаборатория. Она объединила две других площадки и стала настоящим «сердцем» всей стоматологической сети. Мы существенно увеличили производительность, закупив необходимое оборудование. Даже наши поставщики, география работы которых выходит далеко за пределы России, говорят, что это лаборатория высочайшего уровня. Она действительно передовая.

Запуск новой лаборатории поможет ускорить процесс создания ортопедических конструкций в наших клиниках. Например, теперь мы можем изготовить коронку под потребности пациента за 1 час. Сначала цифровым сканером делается снимок всех зубов. Он отправляется в лабораторию, где вытачивают коронку индивидуально под пациента. Такая схема очень удобна иногородним жителям – они могут за один день получить коронку и уехать домой.

– В начале вы уже упомянули об особой стратегии, которая помогла компании проявить устойчивость во времена турбулентности на рынке. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее.

– Стратегию компании мы разрабатываем на год вперед. В прошлом году во главу угла мы поставили интересы пациентов и персонала. Большое внимание мы уделяем непрерывному обучению сотрудников. При помощи руководителей составляется индивидуальный годовой план развития медицинского персонала. Выполнять его помогает Учебный центр «ДентМастер».

Наши заслуги были отмечены не только сотрудниками, но и участниками рынка: в 2023 году мы заняли 25 место в рейтинге работодателей России среди компаний до 1000 человек и стали первыми среди компаний в отрасли «Фармацевтика и медицина».

– Как проходит обучение в вашем Учебном центре?

– Учебный центр приглашает мировых звезд стоматологии, которые организуют тренинги для наших врачей. Помимо освоения новых технологий работы с пациентами, врачи обучаются правилам безопасного труда, изучают эргономику. Не секрет, что профессия стоматолога имеет риски для здоровья, связанные с долгим нахождением тела в одном положении. Мы заботимся о своих специалистах и помогаем им овладеть методиками сохранения здоровья.

Площадка Учебного центра особенна еще и тем, что ребята, которые закончили медицинский вуз по специальности «стоматология», проходят здесь дополнительное обучение под по стандартам и технологиям сети. Год они проводят в Центре постдипломного образования «ДентМастер» и наращивают свои компетенции в профессорской клинике, где работают с пациентами под контролем наставников. И только после годовой подготовки в «ДентМастере» молодые врачи переходят на работу в клиники сети.

– Что помогает «Дентал-Сервис» удержать свои позиции на рынке, в первую очередь?

– Для нас было важно в корне поменять врачебный подход – смотреть на пациента комплексно, работать со всем организмом в целом. Например, в Клинике хирургии лица и стоматологии «Дентал-Сервис» на ул. Сакко и Ванцетти в Новосибирске применяется авторская процедура Юлии Горячкиной — подсечка уздечки языка. Известно, что в ряде случаев короткая уздечка может стать причиной головной боли. Кроме того, известно, что осанка у детей влияет на прикус. Таким образом, привлечение врачей разных специальностей позволяет комплексно решать проблемы со здоровьем. Наши ортодонты отправляют на лечение к логопеду, остеопату или другим врачам.

– Посоветуйте, как обывателю оценить качество стоматологических услуг, разобраться в той высококонкурентной среде, которая есть на рынке?

– Прежде всего, я бы посоветовала пациенту обратить внимание, использует ли врач в своей работе микроскоп. Далее – на комплексность подхода в лечении полости рта, чтобы быть уверенным, что будут пролечены все зубы пораженные кариесоми пр. Для этого важно присутствие в клинике всех узких специалистов.

Также я бы обратила внимание на технические возможности клиники— используемое оборудование, программное обеспечение и, конечно, отзывы других пациентов. Здесь важно отметить способность врачей работать со сложными случаями. К нам часто обращаются люди из других стоматологических клиник, когда, к сожалению, ситуация уже необратима. Мы являемся экспертами в сложных случаях. К примеру, наши врачи могут «восьмерку»—так называемый зуб мудрости— пересадить на место отсутствующего зуба. Сегодня врачи, следящие за мировыми тенденциями, могут творить чудеса в стоматологии.

– Насколько пользуется популярностью эстетическое направление клиники?

– На сегодня о нем не очень хорошо известно, но к нам уже обращаются даже для участия в конкурсах красоты! Врачи нашей Клиники Хирургии Лица и Стоматологии творят чудеса, не побоюсь этого слова. Помимо реконструктивных операций в области лица, они могут удалять кисты, полипы, доброкачественные образования лор-органов, работать с губами и подбородком.

– Какое новое оборудование удалось закупить в клиники за прошедший год?

–Каждый год в оборудование инвестируются большие средства. В Клинике Хирургии Лица и Стоматологии, например, появилась эндоскопическая установка. Те процедуры, что раньше производили с надрезами, теперь можно сделать одним проколом. После такой малоинвазивной операции пациент в тот же день может вернуться домой.

Также в прошлом году мы закупили оборудование для оперативной отолорингологии, томограф, микроскопы, МРТ-аппараты. Приобрели программы, которые позволяют делать 3D-модели, и многое другое.

– Поделитесь планами на 2023 год.

– Я с оптимизмом смотрю на этот год. Несмотря ни на что, мы будем придерживаться своей политики – в том числе и по ценам, сохраняя их на комфортном уровне для наших пациентов. В Кольцово будем продвигать формат общей медицины в сотрудничестве с Центром новых медицинских технологий (ЦНМТ), оттачивать комплексный подход к пациенту. Расширим эстетическое направление.

Немного забегу вперед и отмечу, что в 2024 году «Дентал-Сервис» планирует открыть клинику на «Инских холмах». Сейчас перед нами стоит задача сформировать для неё команду. Будем расширять и команду детских врачей, чтобы открыть через год еще одну детскую клинику.

– Компании «Дентал-Сервис», ЦНМТ и фитнес-клуб MC2 организовали волонтерское движение «Сохраним жизнь». На кого оно было направлено и что удалось сделать?

– Я признательна нашим основателям – Инге Николаевне Зайцевой и Борису Валентиновичу Шеплеву за их человеческие качества. После начала частичной мобилизации мы начали работать с организованным в области штабом – забирали мобилизованных с острой зубной болью, оказывали им помощь и привозили обратно. Оказалось, что у многих призванных зубы не санированы, а у некоторых ситуация была совсем критической. Помощь предоставлялась на безвозмездной основе для пациентов. Врачи-волонтёры выходили на работу в свои выходные.

Автоволотеры из числа сотрудников клиник Дентал-Сервис сами организовали доставку мобилизованных, привозили в клинику по 10-20 человек в день. Администраторы угощали сибиряков пирогами, поили кофе. В общей сложности «Дентал-Сервис» оказал услуги по лечению зубов мобилизованным на 3,8 млн рублей. Пролечили 315 человек. Горжусь нашими сотрудниками!

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«Дентал-Сервис»

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