Жительница Новосибирска получила с медицинского центра в качестве возмещения морального вреда 200 тысяч рублей. Суд признал оказание некачественной услуги, которая привела к удалению одной груди, но уменьшил сумму требуемой компенсации в десять раз.

Как следует из информации на сайте Новосибирского областного суда, в марте 2022 года жительница Новосибирска Евгения Г. обратилась в медицинский центр для проведения биопсии кисты молочной железы. Перед вмешательством пациентке не разъяснили цели, методы и варианты оказания медицинской помощи, связанные с ними риски и возможные последствия.

После проведенного обследования состояние пациентки ухудшилось, и она вновь обратилась в клинику, но назначенное лечение не помогло. В больнице по месту жительства ей провели рентгеновское исследование, которое показало осложнения. После этого женщине сделали мастэктомию — операцию, связанную с частичным или полным удалением молочных желез.

Евгения Г. подала иск в Центральный районный суд Новосибирска и попросила взыскать с медицинского центра компенсацию морального вреда в размере 2 млн. рублей. Однако суд лишь частично удовлетворил требование и присудил взыскать в пользу пострадавшей с медицинской организации 200 тыс. рублей.

Новосибирский областной суд, куда пострадавшая подала апелляцию, оставил решение в силе.

«Определяя размер компенсации, суд решил, что медицинским работником была оказана некачественная медицинская услуга, которая привела к возникновению осложнения. Денежная компенсация — это справедливое вознаграждение потерпевшему за перенесенные страдания», — говорится в публикации на сайте Новосибирского областного суда.

Корреспондент «Континента Сибирь» изучил прайсы новосибирских клиник и пришел к выводу, что только на эстетическое восстановление груди пострадавшей потребуется как минимум та же сумма, которую суд ей присудил в качестве морального вреда.

Напомним, ранее стало известно, что после вмешательства прокуратуры суд обязал власти Коченевского района оснастить медкабинеты в школах и детских садах недостающим медоборудованием.