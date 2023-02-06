Художественный руководитель «Первого театра» в Новосибирске Павел Южаков покинул свою должность. Об этом «Континенту Сибирь» сообщила пресс-служба театра.

«Павел Южаков ушел с поста руководителя по собственному желанию. В его планах сделать акцент на преподавательской деятельности в НГТИ», — добавили в пресс-службе «Первого театра».

Ныне бывший руководитель уходит со своей должности 6 февраля. При этом руководство театра подчеркнуло, что не планирует завершать сотрудничество с Павлом Южаковым.

Напомним, что ранее стало известно о назначении нового главного режиссера театра «Старый дом». Им стал Антон Фёдоров, на своём новом посту он сменил Андрея Прикотенко.