В Новосибирской области руководитель ООО «Продовольственные ресурсы» получил штраф за экологическое преступление. Дело рассматривалось в Колыванском районном суде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы предприятие ООО «Продовольственные ресурсы» выбрасывало отходы животноводства на участок размером в 0,5 га, что привело к серьезным последствиям для экологии данного участка местности.

Напомним, что недавно зять красноярского губернатора Александра Усса был отправлен под суд за создание ОПГ и незаконную вырубку леса.