Зять красноярского губернатора Усса отправлен под суд за создание ОПГ и нелегальную рубку леса

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группировки, занимавшейся незаконными вырубками леса на территории Абанского района. Организатором объединения оказался муж племянницы главы региона Александра Усса.

Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных рубках утверждено в отношении восьми членов преступной группировки, сообщили в прокуратуре Красноярского края 13 января.

По данным телеканала «Центр Красноярск», в числе обвиняемых – муж племянницы губернатора Красноярского края Александра Усса Игорь Зеленков. Он и организовал преступное сообщество, будучи владельцем местной лесозаготовительной организации.

По данным следствия, в 2018-2020 годах члены группировки по предварительному сговору с должностными лицами рубили лес под видом санитарных вырубок, подготовив соответствующие фиктивные документы. Всего они вырубили 41,4 тыс. деревьев на сумму более 106 млн руб.

Кроме того, по данным правоохранителей, руководитель группировки организовал покушение на лесничего, узнавшего о преступлении и инициировавшего проверку. Подельники главы ОПГ избили мужчину металлической трубой, причинив тяжкий вред его здоровью. Они также подожгли автомобиль судебного пристава, наложившего арест на Зеленкова. Ущерб от этого преступления оценили в 1,5 млн руб.

Уголовное дело направлено в суд. Игорь Зеленков находится под домашним арестом.

По данным сервиса Rusprofile, полный тёзка Игоря Зеленкова является учредителем ликвидированных ООО «Зелёный лес», специализировавшегося на лесоводстве и прочей лесохозяйственной деятельности, и ООО «АПК «Устьяновский», занимавшегося смешанным лесным хозяйством.

Напомним, что под уголовным делом находится также сын Александра Усса Артём. Он был задержан в Италии по обвинению в отмывании денег и уходе от санкций в октябре 2022 года.