«Сбербанк онлайн» снова можно устанавливать на устройства Apple

Федор Туров
 
Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» снова доступно для установки на устройствах Apple
Фото предоставлено Сбером

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на устройства Apple в офисах по всей стране – об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Ранее, в апреле, из-за санкций приложение стало недоступно для скачивания и обновления в App Store. 10 октября в магазине приложений появилось приложение  СБОЛ — агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании «Открытые ИТ-решения», с помощью которого клиенты Сбера могли получить те же услуги и сервисы, что и через «Сбербанк онлайн». Спустя неделю App Store удалил и это приложение тоже. Банк не оставил попыток предоставления владельцам устройства Apple возможности скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал Кирилл Царев.

По словам Кирилла Царева, данную услугу предлагают около пяти тысяч офисов Сбера по всей стране.

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