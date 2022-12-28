«Сбербанк онлайн» снова можно устанавливать на устройства Apple

Сбербанк начал устанавливать свое мобильное приложение «СберБанк Онлайн» на устройства Apple в офисах по всей стране – об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

Ранее, в апреле, из-за санкций приложение стало недоступно для скачивания и обновления в App Store. 10 октября в магазине приложений появилось приложение СБОЛ — агрегатор банковских приложений для российских пользователей от компании «Открытые ИТ-решения», с помощью которого клиенты Сбера могли получить те же услуги и сервисы, что и через «Сбербанк онлайн». Спустя неделю App Store удалил и это приложение тоже. Банк не оставил попыток предоставления владельцам устройства Apple возможности скачать приложение, но очередная версия мобильного приложения банка вновь пропала из App Store в конце ноября.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определенные сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать», — рассказал Кирилл Царев.

По словам Кирилла Царева, данную услугу предлагают около пяти тысяч офисов Сбера по всей стране.