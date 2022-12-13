Александр Афанасьев: «Рынок ценных бумаг сегодня достаточно интересен»

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Дорогие автомобили и договоры с неработающими фирмами: аудиторы проверили поддержку МСП в Красноярском крае
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Управляющий партнер группы «Финансы»
Основатель новосибирского агентства недвижимости LOKS
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
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