670 домов Новосибирского района осталось без водоснабжения

Прокуратура организовала проверку из-за отключения воды в 670 домах и соцобъектах с. Ленинское Новосибирского района. Жители остались без воды до 13 декабря.

«В результате порыва на сетях водоснабжения по ул. 50 лет октября в с. Ленинское Новосибирского района произошло аварийное отключение водоснабжения в 670 индивидуальных жилых домах, школе, амбулатории, детском саду, администрации Морского сельсовета Новосибирского района», — говорится в сообщении прокуратуры.

МУП «Ложок» отключило от водоснабжения дома из-за невозможности установления места прорыва. Начаты работы по устранению аварии.

В сообщении прокуратуры говорится, что полное завершение работ и подача воды планируется только 13 декабря. Устранение аварии находится под контролем прокуратуры Новосибирского района.