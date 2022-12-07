Строительство котельной в Искитиме Новосибирской области оценивается в 580 млн рублей

Стоимость новой модульной котельной в Искитиме Новосибирской области приблизилась к 580 млн рублей. Власти рассматривают вопрос газификации участка.

Искитим входит в список участников федерального проекта «Чистый воздух», город занимает 35 место среди самых загрязненных городов России. Для снижения вреда на экологическую обстановку власти рассматривают вопрос строительства новой котельной на газе.

«Существенно снизить выбросы на старой котельной невозможно, поэтому необходимо построить новую, модульного типа, взамен действующей. Строительство оценивается в 580 млн рублей», — сказал начальник отдела экологического и земельного надзора администрации Искитима Виктор Баулин информагентству ТАСС.

Угольная котельная на сегодня обслуживает 5 тысяч человек и располагается в 7 км от основных улиц города. Для снижения выбросов в 2 раза необходимо газифицировать 2,5 тысяч домов. Баулин уточнил, что власти рассматривают возможность строительства небольшого участка газопровода для выполнения показателей минприроды РФ.

Напомним, что ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку работы коммунальных служб Омской области.