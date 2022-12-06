Генпрокурор потребовал провести проверку омских чиновников

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку деятельности омских чиновников, законности расходования средств населения Омской области и назвал подготовку к отопительному сезону провальной.

6 декабря генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Омск. Глава ведомства после личного приема граждан поручил прокурорам провести проверку законности расходования средств населения Омской области.

«Одновременно по указанию генпрокурора будет дана оценка работе органов власти по контролю за инвестиционными программами водоснабжающих организаций и законности расходования собранных с населения средств на развитие коммунальной инфраструктуры», — говорится в сообщении прокуратуры. Контроль за поручением возложен на одного из замов Краснова.

В ответ на жалобу на низкие температуры и изношенность теплосетей в одном из районов Омска Краснов заявил, что «по сути это направление всеми провалено». По факту незаконных сборов ООО «Межоблгаз» с населения на догазификацию уже возбуждено 13 уголовных дел. Руководители предприятия помещены под домашний арест. Теперь прокуратуре предстоит разобраться с нарушением исполнения 120 контрактов.

В ходе своего визита в Омск Игорь Краснов также коснулся вопроса взаимодействия местных властей с агробизнесом. По словам одного из предпринимателей Екатеринославского сельского поселения Омской области, местная администрация препятствует работе агрофирмы, на которой задействовано более 250 человек. По решению суда муниципалитет обязан передать компании землю сельскохозяйственного назначения. Генпрокурор назвал действия властей труднообъяснимыми и потребовал провести проверку местных чиновников.

«Уверен, что произошедшая встряска пойдет на пользу всем, в том числе и чиновникам, ответственным за проблемы, поднятые гражданами на личном приеме у генерального прокурора. Транспортное обслуживание, состояние аварийных домов и многое другое. Со своей стороны намерен уделить этому самое пристальное внимание», — отметил в своем ТГ-канале губернатор региона Александр Бурков.

Напомним, что ранее в предверии визита генпрокурора Александр Бурков уволил министра строительства. Тем временем в Новосибирске суд решил отстранить от должности заместителя мэра Артема Скатова. «Континент Сибирь» получил комментарий адвоката Скатова.