Новосибирский производитель планирует нарастить выпуск вакцины от гепатита А

Единственный в России производитель вакцины против гепатита А – новосибирский «Вектор-БиАльгам» вступил в нацпроект «Производительность труда». Компания планирует увеличить объём производства препарата и превзойти зарубежных конкурентов в отрасли.

При производстве продукции в «Вектор-БиАльгам» используют только собственные разработки и технологии, рассказали в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области.

Особенность российской вакцины «АЛЬГАВАК® М» также в том, что в отличие от зарубежных аналогов в ней отсутствуют антибиотики и консерванты.

На потоке производства вакцины против гепатита А начнут повышать производительность и вместе с экспертами Регионального центра компетенций АИР Новосибирской области внедрять инструменты бережливого производства. Сейчас годовой объём выпуска «АЛЬГАВАК® М» составляет 750 тысяч доз, вакцина выпускается в различной форме — ампулах, флаконах и шприц-дозах.

В процессе производства задействованы 80 человек.

«Мы не только повысим производительность минимум на 5%, но и наши специалисты получат дополнительные знания, которые помогут дальше развивать и расширять производство. Также нам необходимо выстроить процесс производства, чтобы на непрерывность работы не влияли никакие кризисные ситуации», – цитируют в АИР генерального директора АО «Вектор-БиАльгам» Леонида Никулина.

По словам руководителя компании, за счёт увеличения объёмов производства, реализации продукции и привлечения партнёров предприятие сможет повысить конкурентоспособность. Кроме того, стабильный выпуск продукции и рост производительности, а также предложения по улучшению с экономическим эффектом принесут сотрудникам дополнительные выплаты.