Не ковидом едины: жителям Новосибирской области напоминают меры профилактики в эпидсезон

В Новосибирской области прививку от гриппа поставили уже 49 процентов жителей – этот показатель больше, чем в среднем по России. На оперативном совещании 21 ноября, которое провёл губернатор Андрей Травников, обсудили подготовку региона к новому эпидсезону.

Роспотребнадзор ожидает вероятный рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией по России, в том числе в Новосибирской области. Как сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, в этот период важно соблюдать профилактические мероприятия. Одной из самых действенных мер является вакцинация.

За прошедшую неделю зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ как в районах области, так и в Новосибирске: 3852 случая и 3161 соответственно. Еженедельно лабораторно подтверждаются случаи гриппа. В основном вирус гриппа А, единичные случаи – вируса гриппа В.

По данным Александра Щербатова, в Новосибирской области от гриппа привито уже более 49 процентов населения. Этот показатель выше, чем средний по России – 46 процентов.

В учреждениях продолжается иммунизация против COVID-19, первым компонентом привито 1,87 млн человек, закончили курс вакцинации 1,72 млн. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов на совещании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание на важности рекомендательных мер, которые выдают Роспотребнадзор, новосибирские медики. Их соблюдение позволяет минимизировать риски подхватить инфекцию.

Среди мер, которые рекомендуют соблюдать специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, несколько простых, но эффективных правил: при плохом самочувствии избегать контакта с окружающими; во время болезни оставаться дома, не заниматься самолечением, а вызывать врача; регулярно проветривать помещения, мыть руки, в общественных местах использовать медицинскую маску. И защищать себя и своих близких от тяжелого течения заболевания с помощью вакцинации.