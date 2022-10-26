В России фиксируется снижение средней суммы ипотеки

С июня по сентябрь средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16% — с 5,5 до 4,6 млн рублей. Такие данные приводят в банке ВТБ. Эксперты объясняют подобную динамику ростом спроса на вторичную недвижимость и корректировкой цен на рынке.

Сокращение среднего размера жилищного кредита ВТБ фиксирует, начиная с июня. Тогда средняя сумма сделки не превышала 5,5 млн рублей — на 2% ниже майского результата. В июле средний чек составил 4,8 млн рублей, в августе – 4,7 млн, а в сентябре достиг 4,6 млн.

Всего за последние четыре месяца, по данным банка, средний «чек» по ипотеке сократился на 16%. При этом в сентябре 2021 года его уровень составлял 3,6 млн рублей — то есть за год средний размер жилищного кредита россиян все же вырос, на 27%. «Снижение среднего размера жилищного кредита произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости. Например, в сентябре свыше 60% ипотеки ВТБ выдавал именно на готовые объекты.

Сегмент «вторички» традиционно характеризуется более либеральной ценовой политикой, что, безусловно, сказывается на сумме кредитных средств, необходимых клиентам для покупки объекта. В октябре мы фиксируем дальнейшее снижение параметра – сейчас средний «чек» колеблется уже в пределах 4,2 млн рублей», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Он добавил, что несмотря на повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ценовые параметры остаются на низких значениях уже на протяжении нескольких лет подряд.

Напомним, что в целом по стране за январь-сентябрь 2022 года ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Новосибирская область (20 млрд) вошла в топ-5 регионов-лидеров. Основная доля продаж в сентябре приходилась на сегмент вторичной недвижимости: с готовыми объектами в этот период банк провел более 60% сделок. На первичном рынке ВТБ оформил примерно каждую третью ипотеку. Оставшаяся доля выдач пришлась на программу рефинансирования.