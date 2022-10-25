Ростехнадзор запретил работу кузбасской шахты

Ростехнадзор провел проверку ООО «Шахта «Грамотеинская» (Кемеровская область), по итогам которой выявил нарушения. Составлен протокол о временном запрете на деятельность. Дело направлено в суд.

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка «Шахта угольная», принадлежащей ООО «Шахта «Грамотеинская».

Во время проверки выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.

«Установлено, что для прохождения тренировок по применению самоспасателей в дымной камере работниками шахты применяются самоспасатели с истекшим сроком службы в условиях наличия вредных и опасных газов (горения древесных опилок); не организована выдача переносных индивидуальных приборов измерений концентрации газов работникам, занятым на работах в тупиковых горных выработках, лавах и в горных выработках с исходящими вентиляционными струями из выемочных участков, очистных или тупиковых выработок, смесительных камер, крыла шахты; в горных выработках отсутствуют указатели направления движения к запасным выходам на поверхность и другие нарушения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что проверка произведена в рамках регулярных проверочных мероприятий и по поступившему из аппарата правительства Российской Федерации обращения председателя Росуглепрофа (Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности) Ивана Мохначука.

Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности на ведение горных работ на «Шахте угольная». Дело направлено в суд.

Напомним, что в мае 2021 года умер владелец ООО «Шахта «Грамотеинская» — новокузнецкий миллиардер Александр Щукин. На тот момент он находился под домашним арестом по делу о вымогательстве акций другой шахты. По данным Rusprofile, на сегодня «Грамотеинская» принадлежит кипрской компании Cyrith Holdings Ltd.