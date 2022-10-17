«Расцветай на Зорге»: для влюбленных в левобережье

Группа компаний «Расцветай» открывает продажи в проекте комплексного освоения территории, расположенного на левом берегу Новосибирска, в Кировском районе – «Расцветай на Зорге». Стоимость квартир в новом проекте ГК «Расцветай» от 2,95 млн.

С каждым годом левый берег Новосибирска становится все комфортнее и привлекательнее для жизни. Развитая транспортная инфраструктура, большое количество торговых комплексов, детских садов, школ и медицинских центров, парков, «зеленых зон» и близость к Оби — все это преимущества левобережья.

Квартал «Расцветай на Зорге», расположенный в Кировском районе — выверенное сочетание всех плюсов левого берега. Камерная внутриквартальная атмосфера и развитая социальная и транспортная инфраструктура локации делает «Расцветай Зорге» комфортным молодых людей и для семей с детьми.

В двух минутах – остановка общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», три среднеобразовательные школы, пять детских садов и семь супермаркетов. В 15-минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, соединяющий Кировский, Первомайский и Октябрьский районы. В 20 минутах езды от «Расцветай на Зорге» — метро «Площадь Маркса» — центр новосибирского левобережья. Жителям «Расцветай на Зорге» летний отдых за городом не придется планировать заранее — всего 30 минут по Советскому шоссе на машине, и вы в одном из живописных мест Новосибирской области — Обском водохранилище. Побережье Обского моря — это оборудованные пляжи, современные базы отдыха и места для активного времяпрепровождения.

В 10 минутах пешком одна из достопримечательностей Кировского района — Затулинский дисперсный парк. Эта локация по красоте и благоустройству не уступает Михайловской набережной. Дисперсный парк — комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, расположенных внутри жилых кварталов. Они связаны между собой пешеходными дорожками вдоль улиц. В парке установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым прогулки здесь будут комфортны и безопасны.

Кроме того, преимущество нового квартала — уютное пространство с безопасными дворами, спортивными площадками и детскими зонами.

В «Расцветай Зорге» представлена широкая ассортиментная линейка студий, одно- и двухкомнатных квартир, с рациональными планировками, без лишних квадратных метров, которые можно зонировать по своему вкусу.

Центр продаж квартир ГК «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7(383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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