Многодетным семьям Красноярска дадут деньги вместо земли

Прокуратура Красноярского края инициировала принятие закона о выплате 185 тысяч рублей многодетным семьям взамен выдачи земельного участка.

На сегодня, по данным прокуратуры, в Красноярском крае более 15 тысяч многодетных семей стоят на очереди в выдаче земельного участка, 13 тысяч из них хотят использовать земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Действующих в регионе правовых мер недостаточно, поэтому в соответствие с федеральным законодательством прокуратура Красноярского края инициировала принятие закона о социальных выплатах на улучшение жилищных условий. Семьям предоставляется выбор: получение земельного участка или земельного сертификата в размере 185 тысяч рублей. Денежная выплата ежегодно индексируется.

«Принятый закон позволит ускорить реализацию многодетными гражданами права на приобретение земельного участка, в том числе в целях улучшения жилищных условий», — говорится в сообщении управления генеральной прокуратуры РФ по СФО.

Напомним, что в регионах Сибири действуют меры социальной поддержки семей. Например, власти Новосибирской области ранее отмечали об оказании социальной поддержки семьям мобилизированных.

