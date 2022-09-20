МТС запустила сервис удаленной идентификации физических лиц

Крупный бизнес Новосибирска получил возможность удаленной идентификации физических лиц с помощью системы ID Scan RIM. С ней компании могут быстрее проверять информацию о физических лицах и уберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей.

Решение поможет кредитным организациям, МФО, брокерам, страховым компаниям, а также тем, кто удаленно работает с физическими лицами. Помимо этого, сервис позволит в десять раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации. Это первое на российском рынке решение, которое объединяет в своем контуре семь систем по сбору данных, их распознаванию и проверке.

«По нашим подсчетам, внедрение ID Scan RIM происходит в пять раз быстрее, чем если бы компания напрямую настраивала обмен данными с каждой из представленных в решении систем», – прокомментировал руководитель продукта ID Scan RIM Дмитрий Окунев.

Модульное решение ID Scan RIM интегрируется в сайт или мобильное приложение компании по открытому API и встраивается в любой пользовательский путь. Проверка данных в рамках сервиса осуществляется несколькими способами. Первый предполагает проверку связки ФИО и паспортных данных через открытые системы ФНС и МВД. Второй способ – верификация связки ФИО и номера телефона для подтверждения информации что клиент, который осуществляет запрос на оказание услуги, использует указанный номер телефона. По запросу компании данные, полученные от клиента, могут быть обогащены информацией, собранной на основании источников открытых данных: анализ кредитных рисков по данным бюро кредитных историй; сведения о банкротстве и исполнительному делопроизводству; задолженность по налоговым начислениям и так далее.

В компании также подчеркнули, в частности, такая конфигурация, как идентификации через распознавание паспорта реализована при содействии двух лидеров рынка: компаний Smart Engines и VisionLabs, и является уникальной — представленной только в сервисе МТС.