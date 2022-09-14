МТС и «АльфаСтрахование» включили оформление тревел-страховки в мобильных приложениях

Все пользователи МТС теперь могут оформить полис «АльфаСтрахование» для путешествий по России и за границу, а также для занятий активным и спортивным туризмом в мобильных приложениях «Мой МТС» и МТС Банк.

Абоненты МТС, не являющиеся клиентами МТС Банка, могут приобрести страховой полис в приложении «Мой МТС» и на сайте «МТС Страхование».

«Оформление полиса онлайн – это удобно и занимает минимум времени, к тому же не нужно приезжать в офис страховой компании, – говорит начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование» Антон Колегов. – Мы постоянно стараемся совершенствовать наши онлайн-сервисы, расширять их возможности за счет партнерских программ. Поэтому рады, что теперь клиенты МТС могут воспользоваться еще более простым способом оформления страховки через привычное приложение»

Для оформления полиса со смартфона или планшета в приложении «Мой МТС» достаточно зайти в разделы «Финансы» / «Страхование» / «Поездка», а в приложении «МТС Банк» – в раздел «Страховки», далее выбрать программу «Страхование путешествий» и условия страхования: страна и даты поездки, тип отдыха, сумма страхового покрытия, заполнить персональные данные участников поездки и оплатить полис с банковской карты.

Полис включает следующие страховые риски (в зависимости от выбранной программы):



расходы на медицинскую помощь и транспортировку в случае болезни;

расходы на экстренную стоматологическую помощь;

расходы на посмертную репатриацию;

транспортировка на постоянное место жительства;

гражданская ответственность на случай причинения вреда третьим лицам или их имуществу;

утеря и похищение багажа или документов, удостоверяющих личность;

вынужденный отказ от поездки.

Стоимость страхового полиса зависит от географии действия полиса, суммы страхового покрытия, возраста туриста и других факторов. В один полис можно включить членов семьи. После оплаты полис направляется по электронной почте, а также появляется в личном кабинете при авторизации на сайте. Полис предоставляется в рамках агентского договора с партнером.