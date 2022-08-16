Участникам авторынка расскажут, сможет ли маркетинг обеспечить загрузку сервиса

Готов ли маркетинг обеспечить загрузку сервисных станций в сентябре? Как возвращать постгарантийных клиентов, и сколько это будет стоить? Об этом пойдет речь на очередной онлайн-встрече клуба «Автобосс», которая пройдет 18 августа 2022 года с 10:00 до 18:00.

Организаторы обещают дать конкретные инструменты и познакомить участников с результатами тех, кто уже добился результата в рассматриваемой сфере. На мероприятии выступит 11 спикеров. Директор по сервисному обслуживанию группы компаний АВТОDОМ Михаил Борисов расскажет, какие KPI ставить маркетологу и руководителю отдела сервиса (РОСу) для эффективного взаимодействия, как можно сегментировать трафик для эффективной отработки каждого лида, с помощью чего возвращать потерянных клиентов. Директор по сервису Vianor Service&Market Николай Янковский – как удерживать клиентов и повысить загрузку сервиса.



Кроме руководителей отдела сервиса (РОС) на встрече выступят и маркетологи. Так, менеджер по маркетингу сервиса Автохолдинг РРТ Евгения Бисерова расскажет, как привлекать клиентов на мультибрендовый сервис c помощью МТС-маркетолога, zoom.ru, промоакций, утилиты трафика. Заместитель директора по маркетингу компании «Авторай» Юлия Оброкова покажет, как привлекать гарантийный и постгарантийный парк на сервис за счет комплексных постгарантийных пакетов, спа-абонементов, шинного отеля.

На онлайн-встрече клуба также можно будет ознакомиться с информацией от аналитиков рынка. В частности менеджер по развитию отношений с крупными клиентами Яндекс Дарья Медведева предемонстрирует статистику по запросам поисковика за 2022 год. Эти данные позволят узнать актуальные потребности клиентов, создать уникальное предложение и позиционирование, удовлетворить и предвосхитить ожидания клиентов. В свою очередь исполнительный директор агентсва «Автостат» Сергей Удалов расскажет, что ждет дилеров в ближайшее время, какие клиенты останутся, а кто уйдет, как быстро растет возраст постгарантийного парка, и за каких клиентов надо бороться.

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