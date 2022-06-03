МТС подскажет новосибирскому бизнесу, как выжить в кризис

Федор Туров
 
Миниатюра для: МТС подскажет новосибирскому бизнесу, как выжить в кризис
Фото предоставлено МТС

МТС продолжает серию вебинаров для предпринимателей. 7 июня состоится еще один, на тему «Как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях». Обучение будет полезным всем, кто занят в сфере среднего и малого бизнеса, в непростых экономических условиях.

По словам организаторов, вебинар поможет компаниям выбрать новые пути развития и использовать самые эффективные инструменты, чтобы сохранить и развить свое дело.

В программе указаны такие темы, как анализ актуальных трендов банковской сферы, финансовых продуктов, востребованных сегодня, способов оптимизировать издержки. Обо всем этом и многом другом расскажет бизнес-лидер Стрима транзакционных продуктов Дмитрий Глушков.

Вебинар состоится 7 июня в 16:00 по новосибирскому времени.

Зарегистрироваться на обучение можно здесь, а также на страницах МТС в соцсетях.

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