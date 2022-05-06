ВТБ финансирует новосибирскую стройку на сумму более миллиарда рублей

ВТБ предоставил финансирование группе компаний «Система Новосибирск» на сумму 1,1 млрд рублей. Заемные средства будут направлены на строительство многоквартирного дома в Новосибирске.

Группа компаний «Система Новосибирск» работает на рынке с 2003 года. Специализируется на проектах по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Новосибирске и области. В портфеле ГК в стадии разработки находятся проекты по строительству жилья и терминально-складского комплекса.

«Благодаря соглашению с ВТБ, строительство дома вступило в активную фазу. Мы рассматриваем планы по сотрудничеству с банком не только в сфере наших жилищных проектов, но и по другим направлениям, − подчеркнул учредитель ГК «Система Новосибирск» Валентин Тиунов. − Среди них редевелопмент промышленных территорий, арендные и гостиничные комплексы, административные здания, логистическая инфраструктура»

Новый 25-этажный дом в центре города планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Общая площадь объекта составляет около 25 тыс. кв. метров. Проект реализуется с использованием счетов эскроу.

«Реализация этого проекта позволит не только обеспечить новым комфортным жильем более 270 семей, но станет еще одним шагом на пути создания современного облика города, − прокомментировал управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин. − Для нас важно поддерживать застройщиков в реализации жилых проектов и повышать доступность недвижимости для жителей региона. Покупатели квартир в новом доме нашего партнера могут воспользоваться действующими программами льготной ипотеки в банке ВТБ».