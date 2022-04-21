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Правоохранители задержали бывшего вице-мэра Барнаула по делу о взятке
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Новый детский сад на 320 мест возведут в Калининском районе Новосибирска
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В Новосибирске отмыли шестиметровый памятник Ленину
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Уголовное дело по факту растраты имущества норильского аэропорта возбуждено в Красноярском крае
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Деятелей «Общины Виссариона» будут судить в Новосибирске
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Четыре пункта для экономики: депутаты Новосибирской области подготовили антикризисные поправки в законодательство
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Дата запуска дачных автобусов названа в Новосибирске
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Американский концерн General Motors полностью свернет деятельность в России
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Губернатор Новосибирской области примет участие в голосовании за выбор названия парка в пойме Каменки
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Красный проспект в Новосибирске признали одной из самых дорогих торговых улиц в России
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Круглогодичная ферма земляники пополнит рынок ягод Новосибирской области
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День траура объявлен в районе Новосибирской области из-за смерти бойца на Украине
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Новосибирцы выступили против строительства пешеходного моста на площади Лыщинского
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«Каждый год какие-то трудности находит»: Травников раскритиковал мэра Новосибирска после высказывания о пыли
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Блогер Варламов согласился с мэром Новосибирска, назвавшим причиной пыли стройку моста
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В Новосибирске может появиться сообщество уехавших из города
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Тимур Саттаров получил разрешение на строительство гостиницы на площади Маркса в Новосибирске
Руководитель юридического сервиса для малого бизнеса 1U
Внештатный корреспондент «Континента Сибирь» в Германии
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Владелец сети кондитерских KOOK
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