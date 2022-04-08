Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

По словам представителей ЦБ, риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

«Решение обосновано достижением первичных целей финансовой стабильности и замедлением инфляции на фоне стабилизации валютного курса рубля. Несмотря на сохраняющиеся риски дальнейшего роста цен, по мнению регулятора, экономические факторы вышли на первый план, что требует более гибкого подхода к денежно-кредитной политике наравне со стимулирующими программами. На наш взгляд, это оправданное решение, хотя мы не ожидали, что оно будет принято так скоро», – комментирует сегодняшнюю новость директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Наиболее вероятным решением, по его словам, было снижение ставки до 18% на следующем заседании 29 апреля.

Представители Сбера также назвали решение ожидаемым. Так, накануне заседания Совета директоров заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Никита Макаренко сказал, что снижение ключевой ставки – это «возможно, вопрос ближайших дней». Это подтверждает и тот факт, что депозиты под 20+ процентов, которые предлагали многие банки в марте, к началу апреля ушли с повестки. Сейчас ставки держатся в основном ниже 16%.

Ряд банков уже сделал заявление о снижении ставок по кредитам – в первую очередь, ипотечным. Несмотря на то, что решение о снижении ключевой ставки вступит в силу только в понедельник, 11 апреля.

Комментируя сегодняшнее решение, представители Банка России сообщили, что баланс рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Возможно, уже в этом месяце.