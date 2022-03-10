Россельхозбанк продолжит льготное кредитование сезонных работ по ставке до 5%

Несмотря на повышение ключевой ставки до 20%, Россельхозбанк обеспечит льготное кредитование сезонных работ в АПК на прежних льготных условиях – не выше 5%. Банк работает в штатном режиме и продолжает финансировать сезонно-полевые работы аграриев, выдавая краткосрочные кредиты, в том числе и по льготной ставке в соответствии с Постановлением правительства №1528.

«Рост ключевой ставки Банка России, направленный на защиту сбережений населения, неизбежно привел к росту стоимости кредитных ресурсов, – прокомментировала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. – Но если часть покупок возможно отложить, то поддержку АПК в текущий момент отложить нельзя. Идет посевная, и кредиты на проведение сезонных работ должны оставаться доступными».

Она подчеркнула, что своевременное финансирование в требуемом объеме – одно из обязательных условий для хорошего урожая. «Сейчас на банковскую систему легла повышенная нагрузка, но Россельхозбанк продолжает работать в штатном режиме и выполняет все операции в полном объеме. Как опорный банк АПК, мы понимаем свою особую ответственность перед агросектором. Сельхозпроизводители остаются для нас в приоритете. При этом малому и среднему бизнесу мы уделяем особое внимание, понимая, что им сложнее адаптироваться к меняющимся условиям», – добавила Ирина Жачкина.

В 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Помимо 1,3 трлн рублей для крупных предприятий банк поддержал средний, малый и микробизнес на 242,6 млрд рублей, жителей сельских территорий – на 152,9 млрд рублей.

Из 1,7 трлн рублей порядка 610 млрд рублей пришлось на сезонные работы. При этом более 60% было выдано по льготной ставке. В 2021 году на посевную РСХБ выдал кредиты на сумму 92,6 млрд рублей. Финансирование посевных работ за 10 лет выросло в 3,5 раза до 323,5 млрд рублей.

В Новосибирской области с начала 2022 года Россельхозбанк направил на проведение сезонных работ 2,3 млрд рублей, из них 160 млн рублей в рамках государственной программы льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

Кредитными ресурсами активно пользуются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства региона. В основном аграрии берут комплексные кредиты на приобретение горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей, кормов и т.д., однако банк предлагает разные продукты, в том числе целевые на определенные работы или отдельные займы для растениеводческих и животноводческих хозяйств.

Для помощи фермерам Россельхозбанк также разработал экосистему Свое Фермерство, объединяющую цифровые решения и сервисы, которые позволяют без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность.