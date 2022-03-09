«Сибантрацит» наградил «рабочих года»

Группа «Сибантрацит» подвела итоги своего традиционного конкурса «Рабочий года», которые впервые прошёл на всех активах компании. Победитель на каждом предприятии получил главный приз — автомобиль.

Лучшим рабочим 2021 года и обладателем автомобиля Renault Duster на «Сибирском антраците» стал аппаратчик углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2» Иван Русев, на «Разрезе Восточном» —пробоотборщик отдела технического контроля Ольга Геримович, на «Разрезе Кийзасском» — пробоотборщик второго разряда отдела технического контроля качества Анастасия Шаршунова.

Победителей выбрали случайным образом: на сцене раскрутили пластиковый барабан и достали шарик с именем счастливчика.

На «Сибирском Антраците» в финале года встретились 12 лучших рабочих по итогам каждого месяца, на «Разрезе Кийзасском» и «Разрезе Восточном» – четыре лучших рабочих по итогам кварталов, поскольку численность профессионалов рабочих специальностей на этих активах меньше.

«В этом году финал конкурса «Рабочий года» — особенное событие. Впервые мероприятие прошло на всех активах группы. Для нас это важный шаг – успешное распространение лучших практик внутри компании», — сказал директор по персоналу ООО «УК «Сибантрацит» Сергей Давыдов.

Как отметил Сергей Давыдов, трудовое соревнование — это не просто гонка за рекордами, а настоящий праздник рабочих профессий.

«Такие конкурсы — часть корпоративной культуры. Они мотивируют и вдохновляют, укрепляют командный дух и сплачивают коллектив, поднимают престиж рабочих специальностей», — сказал директор по персоналу.

В финале конкурса номинанты приняли участие в игре «Поле чудес» и сделали красивые снимки в тематической фотозоне. Для гостей была организована музыкальная программа с фуршетом.

«Рабочий года» — ежегодный конкурс, в котором участвуют только представители рабочих профессий группы «Сибантрацит» (входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области). В «Сибирском Антраците» конкурс проводится уже двенадцатый раз. «Разрез Кийзасский» и «Разрез Восточный» присоединились к трудовому соревнованию в 2021 году.