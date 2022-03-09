«Сибантрацит» наградил «рабочих года»

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: «Сибантрацит» наградил «рабочих года»
Фото предоставлено компанией "Сибирский антрацит"

Группа «Сибантрацит» подвела итоги своего традиционного конкурса «Рабочий года», которые впервые прошёл на всех активах компании. Победитель на каждом предприятии получил главный приз — автомобиль.

Лучшим рабочим 2021 года и обладателем автомобиля Renault Duster на «Сибирском антраците» стал аппаратчик углеобогащения обогатительной фабрики «Листвянская-2» Иван Русев, на «Разрезе Восточном» —пробоотборщик отдела технического контроля Ольга Геримович, на «Разрезе Кийзасском» — пробоотборщик второго разряда отдела технического контроля качества Анастасия Шаршунова.

Победителей выбрали случайным образом: на сцене раскрутили пластиковый барабан и достали шарик с именем счастливчика.

На «Сибирском Антраците» в финале года встретились 12 лучших рабочих по итогам каждого месяца, на «Разрезе Кийзасском» и «Разрезе Восточном» – четыре лучших рабочих по итогам кварталов, поскольку численность профессионалов рабочих специальностей на этих активах меньше.

«В этом году финал конкурса «Рабочий года» — особенное событие. Впервые мероприятие прошло на всех активах группы. Для нас это важный шаг – успешное распространение лучших практик внутри компании», — сказал директор по персоналу ООО «УК «Сибантрацит» Сергей Давыдов.

Как отметил Сергей Давыдов, трудовое соревнование — это не просто гонка за рекордами, а настоящий праздник рабочих профессий.

«Такие конкурсы — часть корпоративной культуры. Они мотивируют и вдохновляют, укрепляют командный дух и сплачивают коллектив, поднимают престиж рабочих специальностей», — сказал директор по персоналу.

В финале конкурса номинанты приняли участие в игре «Поле чудес» и сделали красивые снимки в тематической фотозоне. Для гостей была организована музыкальная программа с фуршетом.

«Рабочий года» — ежегодный конкурс, в котором участвуют только представители рабочих профессий группы «Сибантрацит» (входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области). В «Сибирском Антраците» конкурс проводится уже двенадцатый раз. «Разрез Кийзасский» и «Разрез Восточный» присоединились к трудовому соревнованию в 2021 году.

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