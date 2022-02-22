Петербургская сеть апарт-отелей выйдет в Сибирь

Федеральная сеть апарт-отелей YE’S активно ведет переговоры c потенциальными партнерами в Барнауле, Омске, Красноярске для запуска апарт-отелей по франшизе. В Новосибирске под брендом YE’S ожидается открытие апарт-комплекса в районе метро Студенческая.

YE’S — основанная в Санкт-Петербурге сеть апарт-отелей, созданная группой компаний «Пионер» в 2011 году. ГК «Пионер» специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием в Москве и Санкт-Петербурге. Сооснователем и основным владельцем группы компаний является Леонид Максимов.

Компания YE’S, начиная с 2020 года, инициировала масштабную программу развития сети по франшизе в России и странах СНГ. Первым объектом, построенным по франшизе, стал апарт-отель в Нур-Султане (Казахстан) YE’S Astana, первая очередь которого уже успешно введена в эксплуатацию. Реализация всех следующих проектов также ведется в рамках франчайзинга совместно с компаниями-партнерами.

«Присутствие апарт-отелей YE’S в ключевых регионах страны – одна из приоритетных задач в рамках реализации программы по развитию сети. Сибирский федеральный округ, в составе которого 3 «города-миллионника», безусловно, входит в круг наших интересов. По нашим оценкам, СФО обладает хорошим потенциалом: по итогам прошлого года он вошел число лидеров по инвестиционной активности (с точки зрения реализации и запуска новых инвестпроектов). Здесь активно развивается туризм, работают крупные промышленные предприятия, высшие учебные заведения и пр», – отметил «Континенту Сибирь» директор по развитию сети апарт-отелей YE’S Антон Агапов.

По его словам, компания активно ведет переговоры c потенциальными партнерами в Барнауле, Омске, Красноярске. Также в 2021 году было подписано соглашение о строительстве апарт-отеля в Новосибирске. «Проект реализуется по франшизе совместно с нашими партнерами, работа по нему уже активно ведется», – подчеркнул Антон Агапов.

Речь идет о проекте гостиничного комплекса из двух 30-этажных башен на улице Блюхера (на участке фабрики «Заготовочная — Сибирский кулинар») рядом с метро Студенческая. Собственником и девелопером участка является компания «Аврора», связанная с основателями группы компаний «Септима». Сроки реализации проекта не называются.